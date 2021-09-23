Учишься и работаешь? Или отчислен?

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре более 23 тысяч детей и молодых людей получают страховые или социальные пенсии по случаю потери кормильца.
Граждане, получающие страховую или социальную пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на выплату установленной пенсии и после 18 лет при условии очного обучения в образовательном учреждении.
Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца, гражданину необходимо предоставить в Пенсионный фонд справку из образовательного учреждения о форме и сроке обучения.
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в течение всего периода обучения, но не дольше достижения студентом возраста 23 лет. При этом образовательное учреждение может также находиться за пределами территории Российской Федерации.
Отметим, что факт трудоустройства студента после установления пенсии не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца.
В случае трудоустройства студента очной формы обучения, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии будет осуществляться без учета индексации (увеличения).
При этом лицам, получающим социальную пенсию по случаю потери кормильца выплата пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности будет осуществляться в полном объеме, без ограничений.
Если к пенсии обучающегося лица, получающего пенсию по случаю потери кормильца, установлена региональная социальная доплата (РСД), то в период осуществления работы и (или) иной деятельности, РСД не выплачивается.
Если же гражданин был отчислен (по собственному желанию или за неуспеваемость), право на пенсию утрачивается. Чтобы не возникла переплата, о смене своего статуса надо сообщить в ПФР для приостановления выплаты. Иначе образуется перерасход средств на пенсии и другие выплаты, которые гражданин получит незаконно. В соответствии с федеральным законом №400-ФЗ «О страховых пенсиях» эти суммы придётся вернуть добровольно или в судебном порядке.
Как правило, такие случаи происходят по причине несвоевременного извещения органов ПФР об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Обратиться за назначением пособия можно как дистанционного, через портал «Госуслуги», так и лично в клиентской службе ПФР или Многофункциональном центре. С подробной информацией о назначении страховой и социальной пенсии по потере кормильца можно на официальном сайте Пенсионного фонда России.
Консультации в социальных сетях
Отделение Пенсионного фонда по ХМАО-Югре ведёт информационно-разъяснительную работу в социальных сетях. Официальные аккаунты ОПФР доступны в «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «INSTAGRAM» и в «Twitter». На этих ресурсах публикуются сообщения по вопросам, входящим в компетенцию ПФР и осуществляется консультационная помощь в рабочие часы.
Консультации по телефону «горячей» линии
Разъяснения по вопросам Пенсионного фонда можно получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по ХМАО – Югре 8 (800) 600-05-19 режим работы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни.
Либо можно обратиться за консультацией и разъяснениями о назначении пенсии можно не только по телефону, но и оставив письменное обращение через интернет на сайте ПФР онлайн на прием и обращения граждан.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре