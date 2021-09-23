ЭТК - 2021: можно ли изменить свой выбор

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ЭТК - 2021: можно ли изменить свой выбор

Отделение ПФР по ХМАО-Югре объясняет: можно ли работнику изменить свой выбор в пользу электронной трудовой книжки (ЭТК) в 2021 году и какая трудовая будет у тех, кто только начинает свою карьеру.

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Многие работающие югорчане с форматом трудовых книжек определились еще в прошлом году. Но есть моменты, о которых стоит помнить и в наступившем.

Так, для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности был добровольный и осуществлялся только с согласия человека. Если же сотрудник в прошлом году сделал выбор в пользу бумажной трудовой книжки, то в 2021 году он имеет право перейти на электронную. Для этого необходимо подать соответствующее заявление своему работодателю. Если же он отказался от традиционного формата трудовой в пользу «цифры», вернуться к «бумаге» вновь не получится.

Возможность выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой остается у работников, которые по объективным причинам (длительный больничный, отпуск по уходу за ребенком, отсутствие официального трудоустройства) не смогли сделать этого в 2020 году.

А вот у тех, кто в 2021 году только начинает свою карьеру, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Более подробно об электронных трудовых книжках можно узнать здесь.

 (ссылка) https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/

 

Отделение ПФР по ХМАО-Югре

Чт, 23/09/2021 - 16:03

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