Три законопроекта поступят в Думу автономного округа

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона, которое провела Губернатор Наталья Комарова. Рассмотрено 32 вопроса.
Предложены изменения в окружной закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений. Он разработан для улучшения инвестиционного климата автономного округа, а также приведения законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Законопроект уточняет полномочия окружного Правительства, а также предусматривает совершенствование института государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Соглашениями о защите и поощрении капиталовложений.
Второй законопроект, рассмотренный сегодня на заседании Правительства округа, касается регулирования отдельных земельных отношений. Он совершенствует механизм принятия решений о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности региона или в собственности муниципальных образований, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.
Для снятия излишних административных барьеров предлагается снизить критерии масштабного инвестиционного проекта с 300 миллионов до 50 миллионов рублей для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных сферах экономики: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, обрабатывающее производство, туризм.
А также исключить критерии о наличии масштабного инвестиционного проекта в государственной программе автономного округа.
Также внесены изменения в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Законопроекты будут рассмотрены депутатами Думы Югры седьмого созыва.
Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа