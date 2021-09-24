В регионе расширят возможности для получения субсидий на выпуск и производство СМИ на языках коренных малочисленных народов Севера

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Проект распоряжения об изменении окружных законов «О деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере распространения массовой информации» и «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» одобрили члены правительства на заседании, состоявшемся под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Законопроектом предусмотрено для организаций, осуществляющих производство, выпуск средств массовой информации на языках коренных малочисленных народов, учредителями которых органы государственной власти не являются, получение субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством, выпуском средства массовой информации», - подчеркнула глава региона.
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова добавила, что упрощается процедура получения поддержки для изданий, выпускаемых на языках коренных малочисленных народов Севера. «Устраняется ранее действовавшее требование об обязательном нахождении таких изданий в соответствующем реестре», – сказала глава ведомства.
Кроме того, отдельные положения двух окружных законов приводятся в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением правительства автономного округа о создании медиакластера креативных индустрий.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры