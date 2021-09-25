В Югре подвели итоги организации летнего отдыха и оздоровления детей

- Русский
В правительстве Югры состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которое провел заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов.
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин рассказал об основных итогах летней оздоровительной кампании 2021 года. «В реестре организаций отдыха и оздоровления автономного округа состоит 555 организаций детского отдыха. - Организованным отдыхом было охвачено 32 182 юных югорчанина на территории автономного округа, более 7 500 детей - за пределами региона. 100 детей побывали в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», 75 детей планируется направить в федеральные детские центры до конца года».
Деятельность стационарных лагерей осуществлялась в соответствии с требованиями защитного протокола. Число детей в группах, отрядах в стационарных организациях не превышала 75% их вместимости.
Была организована работа горячей линии по вопросам детского отдыха. В течение лета на телефон горячей линии поступило более 250 обращений.
В 2021 году организации отдыха и оздоровления детей стационарного типа были включены в программу возмещения части стоимости оплаченного турпродукта в организации отдыха и оздоровления детей у любого партнёра программы, вошедшего в реестр Ростуризма (туристический кешбэк). Было реализовано 923 путевки по туристическому кешбэку в организации отдыха и оздоровления детей стационарного типа автономного округа.
Также была реализована программа мероприятий досуговой занятости детей. В течение лета на территории автономного округа проведено более 11 тысяч мероприятий, в том числе 1 784 мероприятия в дистанционном формате, в них приняли участие более 204 тысяч детей, в том числе в дистанционном формате более 62 тысяч детей.
В соответствии с планом проведения плановых проверок регионального государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей были проведены проверки организаций отдыха детей и их оздоровления, по результатам проверок нарушений не выявлено. Кроме того, прокуратурой автономного округа проведена проверка по исполнению законодательства об организации отдыха и оздоровления детей, нарушений в указанной сфере также не выявлено.
Первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова проинформировала о детской оздоровительной кампании для несовершеннолетних получателей социальных услуг: «В учреждениях социального обслуживания организованы 40 оздоровительных смен, 76 площадок краткосрочного пребывания детей, в том числе 12 в дистанционном формате».
По результатам анкетирования детей и их родителей по вопросу качества проведения оздоровительных смен, площадок краткосрочного пребывания детей в учреждениях, подведомственных департаменту социального развития Югры, общий показатель удовлетворенности составил 96% со стороны родителей, и 98% со стороны детей.
Первый заместитель директора департамента культуры Югры Владимир Фризен отметил, что департамент реализует услуги по организации отдыха и оздоровления детей, проявивших способности в сфере культуры и искусства. Всего учреждения культуры провели в летние месяцы 724 мероприятия, в которых приняло участие почти 14 тысяч детей.
Тему продолжила заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух: «Летом действовали 210 дворовых площадок с общим числом занимающихся более 35 тысяч человек. В Югре работали 40 спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе СДЮСШОР, ДЮСШ и других учреждений, охвативших 3 454 человека. Организовано 11 профильных смен на базе палаточных лагерей и загородных оздоровительных лагерей в Нижневартовском, Березовском и Советском районах с участием 498 подростков».
Также были реализованы новые проекты в Нижневартовске, Сургуте. В Мегионе впервые проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Эстафета ГТО юнифайд».
Также осуществлялась организация оздоровительных выездов в Крым, Краснодарский край, Кабардино-Балкарию, Тюмень, Башкортостан, Адыгею и другие регионы. Общее число отдохнувших детей - 1 108.
Всего привлечено к активному отдыху – 46 100 детей, в том числе 445 человек с ограниченными возможностями здоровья. С ними занимались 1 254 специалиста в области физической культуры и спорта, из них 590 тренеров.
Заместитель директора департамента здравоохранения Максим Малхасьян добавил по вопросу медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании: «Оно осуществлялось по направлениям: медицинское обеспечение, организация мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детского травматизма, предупреждение распространения коронавирусной инфекции, организация санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации диспансерной группы детей и подростков, контроль за проведением дезинсекции и дератизации».
Было предоставлено 933 путевки «Мать и дитя» в санаторно-курортные организации.
Традиционно особое внимание уделяется занятости, отдыху, оздоровлению и трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, что является одной из значимых мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По информации окружной комиссии по делам несовершеннолетних, наиболее востребованной формой занятости среди подростков по-прежнему остается трудоустройство. У детей в возрасте 7-11 лет спросом пользуются лагеря дневного пребывания. Подростки старшего возраста выбирают активные виды досуга, в этом году зафиксирован рост числа несовершеннолетних, занимающихся в спортивных секциях.
Было трудоустроено на временные рабочие места 14 520 человек. Заработная плата подростков составила в среднем 10793,8 рублей в месяц.
Сотрудниками МЧС летом с детьми было проведено 512 практических тренировок по эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации, 628 инструктажей о мерах пожарной безопасности, 358 учебных занятий, 181 занятие по оказанию первой помощи, 82 конкурса на противопожарную тематику, 28 соревнований по пожарно-прикладному спорту.
На водных объектах было организовано изучение правил безопасного поведения на воде, в которых приняли участие почти 10 тысяч детей.
По данным Роспотребнадзора, отработанная схема взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами летнего отдыха, задействованными в летнем отдыхе ведомствами и департаментами, позволила обеспечить комплексную безопасность детей в летних оздоровительных учреждениях, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.
В завершение Всеволод Кольцов нацелил присутствующих на организацию подготовки к следующей летней оздоровительной кампании: «По-прежнему в приоритете остается безопасность, увеличение охвата детей, что востребовано родительским сообществом».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры