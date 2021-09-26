В городе Тюмени с начала 2021 года снесено 80 расселенных аварийных домов

- Русский
В городе Тюмени проводятся работы по сносу расселенных аварийных домов. С начала 2021 года в муниципальном образовании ликвидировано 80 таких зданий. Об этом Фонду содействия реформированию ЖКХ сообщили в Администрации города Тюмени.
Так, на днях завершатся работы по демонтажу и вывозу мусора после сноса дома №62 по улице Мельзаводской. Основная сложность состояла в организации работы техники и людей таким образом, чтобы не повредить теплотрассу и воздушные линии электропередачи.
- Снос дома, признанного аварийным, является завершающим этапом всего цикла расселения непригодного для проживания жилищного фонда. Перед этим проводится серьезная работа по переселению из такого жилья граждан. В этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе было предусмотрено расселить 600 жилых помещений площадью 25,6 тыс.кв.м., в которых проживали 1 500 человек, - отметил заместитель главы города Тюмени Владимир Третьяков.
По его словам, на сегодняшний день для переселения нанимателей муниципального жилья, проживавших в аварийном фонде, приобретено более 300 квартир, около половины собственников уже получили возмещение за изымаемые жилые помещения.
- Признание домов аварийными, их расселение и последующий снос - это большой объем работы, но выполнить его крайне важно, потому что речь идет об улучшении условий жизни людей, а порой и об их безопасности, - подчеркивает генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
https://fondgkh.ru/news/v-gorode-tyumeni-s-nachala-2021-goda-sneseno-80-...
Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства