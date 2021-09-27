Национальный финал Global Management Challenge – 2022 пройдёт в Ханты-Мансийске

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В Нижнем Новгороде завершился 15-ый национальный финал Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). Участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» – представили свои команды в финале и завоевали первое место в национальном суперфинале чемпионата Global Management Challenge.
В национальном финале приняли участие более 60 команд в составе управленцев, государственных служащих, предпринимателей, студентов и аспирантов из 40 регионов России. В том числе 15 команд, собранных из полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» и 10 команд из участников Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Оба проекта входят в платформу «Россия – страна возможностей». По итогам первого дня соревнований в профессиональной и студенческой лигах в суперфинал вышли 8 команд профессиональной лиги и 8 из студенческой.
По результатам национального суперфинала Global Management Challenge первое место завоевала команда «Весна», в состав которой входят участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!». Команда из трёх человек – Михаил Вишнивецкий (победитель Кубка по менеджменту «Управляй!»), Алексей Чуваев (полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России 2020») и Кирилл Никульченков. Они представят Россию на мировом финале чемпионата GMC 27-29 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде.
«Сегодня определилась команда, которая будет защищать честь России в мировом финале чемпионата Global Management Challenge, соревнуясь с профессионалами из более чем 20 стран. И я рад, что эта почётная и ответственная миссия выпала команде, в составе которой участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка по менеджменту «Управляй!». В тройку лидеров национального финала также вошла команда, полностью состоящая из участников конкурса «Лидеры России», что подтверждает высокий уровень управленческих навыков наших участников. Я желаю ребятам показать высокие результаты в мировом финале чемпионата, проявив свои лучшие профессиональные и командные качества», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.
В число призеров национального чемпионата GMC также вошла команда «Ugrateam-management» (Александр Деменко, Александр Скурихин, Алексей Шипилов, Алексей Малаев), представляющая Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, и команда «Аврора» (Константин Замков, Александр Кулагин, Андрей Охрименко, Андрей Очков), которые являются финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2021» и представляют Москву.
В рамках церемонии закрытия национального этапа Чемпионата было объявлено о том, что в следующем году национальный финал Global Management Challenge – 2022 примет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш (Португалия) отметил гостеприимную атмосферу Нижнего Новгорода, поздравил победителей национального Чемпионата GMC и пожелал им успеха в мировом этапе.
Global Management Challenge (GMC) – один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Он основан на компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Ежегодно около 6000 участников соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности своих виртуальных компаний, за 15 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие более 100 000 человек.
Справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) – крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, который объединяет классический вуз, национальную школу государственного управления, ведущую бизнес-школу страны, научно-исследовательский комплекс. В московском кампусе и 52 филиалах, работающих в 47 субъектах Федерации, обучаются свыше 180 тысяч человек. Программа развития Президентской академии до 2030 года отвечает на глобальные вызовы и увязана с достижением национальных целей развития, сформулированных Президентом РФ. Она нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров, способных управлять изменениями и создавать будущее страны в условиях острой конкуренции моделей управления, идей и технологий.
Global Management Challenge — крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории охвативший более 30 стран мира. В России чемпионат проводится с 2006 года, организатор - РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время, более 700 тысяч участников по всему миру и более 100 тысяч участников по России. Образовательная программа Global Management Challenge аккредитована EFMD (Европейский фонд развития менеджмента) как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих и бизнес-компетенций в формате онлайн-курса (EFMD EOCCS). Национальный и мировой финалы одного из самых престижных международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) пройдут в сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-21 подписали Ректор РАНХиГС Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Контактная информация:
Александр Соловьев – Директор проектов ЦИОТ ИОРСИ РАНХиГС, организатор Global Management Challenge, + 7 (929) 664-59-83, solovev-am@ranepa.ru
Елена Барсегова – руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей», + 7 (926) 189-10-11, elena.barsegova@rsv.ru