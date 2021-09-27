Дни духовной культуры России в Сербии

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Делегация Югры приняла участие в открытии Дней духовной культуры России в Сербии, в Российско-Сербском культурном форуме и в Музейном роад-шоу. В Белграде в рамках мероприятия состоялись конференция «Православие – фундамент русской и сербской культур», круглый стол, посвященный 200-летию Ф.М. Достоевского, круглый стол на тему «Человеческий капитал, культурное наследие и духовные ценности как основа творческого предпринимательства» и другие. От Югры приняли участие директор департамента Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Артур Латыпов, Народный мастер России, сотрудник Окружного Дома народного творчества Мария Эккерт и заведующий сектором научных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин.
В выставочном зале Русского дома Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» совместно с окружным Домом народного творчества смонтировали выставку, представлявшую культуру и мастерство обских угров. Вячеслав Кондин представил музейно-познавательные программы «Путешествие по Лукоморью», «Волшебный сундучок», книгу «По дороге на стойбище» и народное издание «Сказки волшебного сундучка». На выставке были представлены предметы материальной культуры усть-казымских ханты, изготовленные Народным мастером Марией Григорьевной Эккерт, а также изделия из фондов Окружного дома творчества.
Экспозицию Югры посетила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и помощник Министра торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербии Рената Пинджо.
Ольга Сергеевна отметила важность проводимых познавательных проектов, которые реализуются в музейном пространстве, и поблагодарила за подаренные ей книги.
Посетителей экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не смущал языковой барьер, они смело подключались к познавательным программам и мастер-классам. Мария Григорьевна Эккерт провела мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы «акань» из ткани. Посетители впервые увидели эти куклы и с интересом наблюдали за изготовлением, а кто-то даже пытался самостоятельно сшить.
Организаторы Дней духовной культуры России в Сербии разработали обширную программу для участников, это и выставки, и мастер-классы народных художественных промыслов, и концерты с участием фольклорных коллективов.
Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов выступил с докладом на круглом столе, он поделился с участниками опытом развития креативных индустрий в Югре. Представители Сербии остались воодушевлены Югрой. В дальнейшем договорились о поддержке наращивания межнационального этнокультурного взаимодействия Югры с Сербией.
Галина Кондина
Фото предоставлены Вячеславом Кондиным
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