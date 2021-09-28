20 лет кабинету профилактики парентеральных инфекций Лангепасской городской больницы

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В марте 1999 года в Лангепасе был выявлен первый пациент с ВИЧ-инфекцией. В последующее время, в связи с ростом количества ВИЧ-инфицированных, в Лангепасской больнице был организован Кабинет профилактики парентеральных инфекций.
Диспансерное наблюдение за пациентами с ВИЧ-статусом, профилактическая работа, беседы, лекции, экспресс-тестирование, наблюдение за беременными с ВИЧ – основная работа сотрудников данного Кабинета.
«В разные годы оказывали медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ, Чухманова Галина Владимировна, Иродой Наталья Борисовна, Погорелко Ольга Александровна, Юдина Наталья Викторовна, Санникова Наталья Петровна, Хизриев Нариман Хизриевич и другие», - сообщает заведующий консультативно-диагностическим кабинетом профилактики парентеральных инфекций Виталий Цепков.
На данный момент в Лангепасе подтверждено 293 случая заражения ВИЧ-инфекцией.
Пациенты находятся под чутким наблюдением доверенного лица - врача-инфекциониста кабинета профилактики парентеральных инфекций Галимовой Гузель Эдуардовны. Также оказывают помощь пациентам врач - эпидемиолог Виталий Цепков, врач-психотерапевт Наталья Калякина, биологи СПИД-отделения консультативно-диагностической лаборатории, средний и младший медицинский персонал городской больницы Лариса Ачкеева, Елена Кожухарь, Мария Иванькова.
Специалисты городской поликлиники Нягани ведут обширную просветительскую работу с населением по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа
Ежедневно врачи и фельдшеры проводят для трудовых коллективов тематические лекции и организуют работу мобильных бригад для проведения иммунизации на местах. Одна из таких встреч с участием лекторов в лице врача-эпидемиолога Ольги Ежовой и заведующей отделением профилактики Алены Шульги прошла на Ем-еговском месторождении.
Нефтяники без отрыва от производства получили советы по предупреждению инфекционных заболеваний. По завершению диалога, все желающие были вакцинированы. Несколько человек прошли ревакцинацию против COVID-19.
По мнению медицинских работников, подобные встречи, как показывает практика, оказываются очень информативными для населения. В рамках одного диалога удается обсудить порядка 10-15 вопросов. Начиная от общей тематики: «Зачем нужна вакцинация?» и, заканчивая индивидуальными, такими как, например, безопасна ли вакцинация для аллергиков?..
«Сегодня няганцы все чаще задают вопрос: «Нужно ли проходить повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции?». Поясняю: в соответствии с временными методическими рекомендациями МЗ РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» от 29.06.2021 №30-4/И/2-9825 повторная прививка проводится через 6 месяцев после ранее проведенной вакцинации. Причем иммунизация проводится любой разрешенной в Российской Федерации вакциной», - разъясняет Алена Шульга.
Мобильные пункты вакцинации в Нижневартовске дают возможность жителям защититься сразу от 2-х опасных инфекций
Мобильный пункт вакцинации Нижневартовской городской поликлиники меняет своё месторасположение на территории «ЮграМолл». С понедельника, 27 сентября, вартовчане могут привиться в бутике №255, который находится также на 2-ом этаже торгового комплекса, слева от лифта. Режим работы пункта остается прежним: в будни с 16.00 до 19.00, в выходные с 12.00 до 15.00. Также продолжает свою работу прививочный пункт на базе городского МФЦ.
С начала работы мобильных пунктов уже более 6000 жителей Нижневартовска привились от COVID-19.
Напомним, вакцинация проводится только после осмотра врачом-терапевтом и при отсутствии противопоказаний. Защиту от коронавируса можно получить препаратами «Спутник-V», «Спутник Лайт» и «КовиВак», от гриппа – препаратом «Совигрипп».
Сотрудники медицинской организации приглашают всех желающих при наличии паспорта и СНИЛС защититься от опасных инфекций. По словам главного врача Светланы Ворониной, при желании поставить обе прививки пациентам необходимо помнить, что между вакцинациями обязателен интервал в 1 месяц, и первой должна быть поставлена прививка от коронавирусной инфекции.
«Мы приближаем услугу вакцинации к населению, делая её ещё более доступной. Уже несколько месяцев мы работаем на городских площадках, чтобы дать возможность горожанам в любое время получить прививку в доступном для них месте без визита в поликлинику. Эта практика успешна во многих регионах, поэтому ею воспользовались и в период иммунизации от гриппа», - отметила Светлана Владимировна.
Новое оборудование поступило в больницу Югорска
Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в хирургическом кабинете поликлиники БУ «Югорская городская больница» введен в эксплуатацию электрокоагулятор «Apexmed Sensitec ES-200».
«Подобный аппарат уже давно используют при приеме амбулаторных пациентов, но принципиальное отличие в том, что новый аппарат имеет систему защиты. Защита от перегрева тканей, а также индикатор нарушения контакта нейтрального электрода с кожей, позволяют ликвидировать вероятность термических повреждений кожи в зоне контакта с электродом», -отметил и.о. заместителя руководителя по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-хирург Фонарев Иван Сергеевич.
Минимизировать риски, связанные с неисправностью аппарата, позволяет интегрированная система диагностики. Врач может запрограммировать до 16 пользовательских режимов.
Применение подобных современных электрохирургических аппаратов позволяет достигнуть максимального комфорта и эффективности при выполнении хирургических операций. Отличный результата на фоне высокого уровня безопасности пациента является приоритетом для практикующих хирургов.
В детскую окружную больницу Нижневартовска прибыли молодые специалисты
В сентябре к своим профессиональным обязанностям уже приступили 4 молодых врача. Два детских онколога, педиатр и кардиолог. Все выпускники Омского государственного медицинского университета.
Свои первые шаги в профессии делает Анастасия Пастухова, врач-педиатр. Ординатуру Анастасия проходила в Омске, но работать решила в детской окружной больнице Нижневартовска. По словам молодого врача, здесь она видит ряд преимуществ - в первую очередь, конечно, масштаб учреждения. Кроме того, в коллективе ее приняли очень душевно, делать первые шаги в профессии помогают наставники - врачи, имеющие уже солидный опыт работы за плечами.
«Была наслышана об этой больнице и рада, что сумела сюда попасть. Привлекло, что больница является крупным центром. Здесь большие возможности диагностики, лечения и дальнейшего развития для меня, как специалиста», - Анастасия Пастухова, врач-педиатр БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница.
Роман Корягин, врач – детский онколог, после учебы в медицинском институте проходил ординатуру в Федеральном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Но не остался в Москве, а приехал работать в Югру.
«Я считаю, что детям нужно помогать во всех регионах, а не только центральных. Кроме того, детская окружная больница активно сотрудничает со всеми федеральными клиниками и есть возможность оказывать специализированную онкологическую помощь детям», - поделился Роман.
В ближайшее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» штат детской больницы пополнят еще детский невролог и уролог.
«На объёмы, которые мы выполняем, специалисты есть. Но мы планируем расширение, сокращение очерёдности, перепрофилирование больницы, расширение по определённым видам помощи, в том числе и по детской онкологии», - Денис Третьяков, врио главного врача БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница.
Сейчас по окружной программе целевого обучения учатся еще около двадцати студентов медицинского института, которые в будущем пополнят штат детской больницы.
Диагностическое отделение Пыть-Яхской окружной клинической больницы пополнилось двумя новыми УЗИ аппаратами экспертного класса
Самый современный в своей линейке аппаратов экспертного класса, компактный, универсальный, мобильный – это далеко не полный список характеристик нового оборудования, которые уже успели оценить врачи диагностического отделения. Благодаря комплектации ультразвуковых систем высококачественными датчиками, специалисты могут проводить широкий спектр диагностических исследований. А компактные размеры нового оборудования позволяют легко перемещать аппараты и проводить процедуру УЗИ тяжелобольным пациентами непосредственно в палате интенсивной терапии или отделении реанимации.
«С помощью новых УЗИ аппаратов мы можем проводить ультразвуковые исследования у пациентов различного возраста (включая новорожденных детей и беременных женщин) методами эхографии, доплерографии с качественным и количественным анализом, 3D (4D)- эхографии при оценке органов, систем органов, тканей и полостей организма. Аппарат позволяет на высоком уровне проводить исследования головы и шеи, грудной клетки и средостения, сердечно-сосудистой системы, брюшной полости и забрюшинного пространства, пищеварительной и мочевыделительной системы, эндокринной и лимфатической системы, репродуктивной системы, а также плода и плаценты, молочных желез. Визуализация у новых аппаратов на самом высоком уровне, а простота управления позволяет значительно улучшить качество исследований, при этом сократить его продолжительность, что очень важно при большом потоке пациентов», - делится впечатлениями от работы с новым оборудованием Алексей Мамонтов, врач ультразвуковой диагностики БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Две диагностические системы ультразвуковой визуализации LOGIQ P9 компании GE поступили в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Сегодня аппараты используются для ультразвукового исследования как пациентов амбулаторного звена – по направлению от поликлиник, так и для больных стационара. Кроме того, с помощью новых УЗИ систем проводятся скрининги беременных женщин и новорожденных детей.
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