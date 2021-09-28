Губернатор Югры проведет прямой эфир на тему «Серебряный возраст»

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1 октября в Международный день пожилого человека состоится прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой «Серебряный возраст».
Трансляция встречи будет проводиться в 12:00 в аккаунтах Губернатора в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также группе региона «Югра» ВКонтакте.
- Приглашаю каждого объединиться в этот день, поблагодарить наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, ветеранов войны, труда, пенсионеров, всех людей старшего возраста за вклад в развитие нашего региона, страны за многолетний добросовестный труд, - отметила глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях. – С вами, дорогие земляки, мы обсудим доступность «серебряных» сервисов, услуг, помощи, досуга для старших, развитие «серебряного» волонтерства, вовлеченность взрослых людей в культурную и спортивную жизнь.
На вопросы югорчан дадут ответ главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, команда Губернатора. Встречу помогут организовать Ольга Антонова (председатель общественного совета Октябрьского района, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда с.п Уньюган), Мидхат Хасанов (серебреный волонтёр, член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, активист экологического движения Югры), Любовь Урасинова (активист, серебряный волонтёр), Альфия Калиева (активист, серебряный волонтёр).
Источник: myopenugra.ru