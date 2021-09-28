Губернатор Югры проведет прямой эфир на тему «Серебряный возраст»

  • Русский
Губернатор Югры проведет прямой эфир на тему «Серебряный возраст»

1 октября в Международный день пожилого человека состоится прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой «Серебряный возраст».

Трансляция встречи будет проводиться в 12:00 в аккаунтах Губернатора в «Инстаграм»«ВКонтакте»«Одноклассники», а также группе региона «Югра» ВКонтакте.

- Приглашаю каждого объединиться в этот день, поблагодарить наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, ветеранов войны, труда, пенсионеров, всех людей старшего возраста за вклад в развитие нашего региона, страны за многолетний добросовестный труд, - отметила глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях. – С вами, дорогие земляки, мы обсудим доступность «серебряных» сервисов, услуг, помощи, досуга для старших, развитие «серебряного» волонтерства, вовлеченность взрослых людей в культурную и спортивную жизнь.

На вопросы югорчан дадут ответ главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, команда Губернатора. Встречу помогут организовать Ольга Антонова (председатель общественного совета Октябрьского района, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда с.п Уньюган), Мидхат Хасанов (серебреный волонтёр, член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, активист экологического движения Югры), Любовь Урасинова (активист, серебряный волонтёр), Альфия Калиева (активист, серебряный волонтёр).

Источник: myopenugra.ru

Втр, 28/09/2021 - 16:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.