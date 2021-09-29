В Ханты-Мансийске пройдет региональный форум для медийщиков «Объективные люди»

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Форум «Объективные люди» для молодежи Югры впервые пройдет в Ханты-Мансийске 22-24 октября. Прием заявок уже стартовал: только 100 молодых людей смогут принять участие в образовательной программе форума, который пройдет в офлайн-формате. Подать заявку можно до 13 октября в системе «Молодежь России».
Кандидатам необходимо заполнить анкету и рассказать о своем опыте в сфере медиа. Это позволит команде организаторов выбрать компетентных и грамотных медиаспециалистов для участия в форуме.
Участниками могут стать молодые югорчане в возрасте от 18 до 35 лет: журналисты, дизайнеры, SMM-щики, блогеры, копирайтеры, контентмейкеры, сотрудники PR-служб, пресс-центров, корпоративных СМИ предприятий и организаций производственного и непроизводственного сектора экономики и другие медиа специалисты, которые создают цифровой контент и занимаются продвижением.
Программа форума будет разделена на несколько основных направлений: «Журналистика: от набора букв к смыслам», «Дизайн на коленке», «Соцсети и вот это вот все», «Фото и видео в объективе». Кроме этого, будут рассмотрены и универсальные темы, важные для каждого. Спикерами станут журналисты, фотографы, видеографы, креаторы, авторы медиапроектов и другие. В трехдневную программу форума войдут лекции, воркшопы, тренд-сессии и мастер-классы.
По словам организаторов, одна из задач форума – сформировать сообщество молодых специалистов в сфере медиакоммуникаций, заинтересованных создавать и развивать корпоративные средства массовой информации, личные и профессиональные аккаунты в сети Интернет.
Организаторами форума выступают Департамент образования и молодежной политики Югры и Региональный молодежный центр Югры.
Подробную информацию о форуме можно найти на официальном сайте регионального молодежного центра Югры.