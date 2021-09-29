Последние десять лет количество многодетных семей в Югре неуклонно растёт

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Такие данные озвучила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва 29 сентября в ходе онлайн-встречи с жителями региона. Во время прямой линии югорчане задавали вопросы, касающиеся выплат Югорского семейного капитала, детских пособий детям от 3-х до 7 лет, поднимали тему поддержки многодетных семей, а также, на какие меры социальной помощи могут рассчитывать малообеспеченные граждане.
Один из участников прямого эфира поинтересовался, почему в Югре семья считается многодетной до исполнения старшему ребенку 18-ти лет, в тоже время в Москве статус многодетной семьи даётся до исполнения старшему ребёнку 16 лет. Отвечая на вопрос, Тереза Анатольевна отметила, если супруги воспитывают больше трёх детей, статус многодетной семьи за ними сохраняется на протяжении всей жизни.
– Хочу обратить внимание, что в Югре быть многодетной семьёй – это престижно. Десять лет назад количество многодетных семей составляло 11 тысяч, в настоящее время их 34 тысячи. И, конечно, семьи чувствуют реальную поддержку, поэтому количество многодетных семей в регионе неуклонно растёт. Они получают различные меры социальной поддержки, в том числе компенсацию за оплату коммунальных услуг, также пособие на проезд для дошкольников – это 597 рублей, для школьников 1300 рублей. И когда старший ребёнок достигает 18-летнего возраста и продолжает обучение в средних или высших учебных заведениях, расположенных на территории округа, он продолжает получать пособие на проезд до окончания учёбы, но до 24-летнего возраста. Таким образом, можно сказать, что меры поддержки выходят за 20-летний возраст, – сообщила Тереза Пономарёва.
В ходе прямого эфира один из вопросов прозвучал от отца пятерых детей. Глава семьи имеет российское гражданство, а у супруги только вид на жительство. Мужчина поинтересовался, могут ли они рассчитывать на Югорский семейный капитал.
– Согласно российскому законодательству, права на югорский семейный капитал имеют граждане России, постоянно проживающие в автономном округе. Данная норма прописана по аналогии с материнским семейным капиталом, поэтому право на этот капитал предоставить мы не можем. Таким правом может воспользоваться только отец, который один воспитывает детей, – пояснила Тереза Пономарёва.
Жители региона поинтересовались, как можно получить звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Глава соцразвития рассказала, что для присвоения звания необходимы два существенных условия, первое – это страж работы в регионе, для мужчин – это 25 лет и для женщин – 20 лет. Второе условие – это награды и звания. Обратиться для присвоения звания можно через МФЦ или в центры социальных выплат по месту жительства.
Людмила Теткина