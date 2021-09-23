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23 сентября 2021 года в Окружном Доме народного творчества в дистанционном формате состоялся Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.
Практические занятия семинара проходили по темам:
- Нематериальное культурное наследие народов Югры (НКН): мониторинг и отбор предполагаемых объектов НКН.
- Наименование объекта: учет категорий анкеты-паспорта.
- Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: обзор и отбор объектов НКН для подачи в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.
На федеральном уровне ведется формированию базы объектов нематериального культурного наследия народов России. От Ханты-Мансийского автономного округа признан объект «Обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища». О том, какая работа должна вестись в муниципальных образованиях по пополнению Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Реестр ОНКНН Югры), каков механизм отбора объектов в Реестр ОНКНН Югры и Каталог ОНКНН России, говорили на практических занятиях семинара с заведующей отделом национальных культур Светланой Нестеровой.
В семинаре приняли участие специалисты учреждений культуры из 7 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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