Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России

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Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России

23 сентября 2021 года в Окружном Доме народного творчества в дистанционном формате состоялся Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

Практические занятия семинара проходили по темам:

- Нематериальное культурное наследие народов Югры (НКН): мониторинг и отбор предполагаемых объектов НКН.

- Наименование объекта: учет категорий анкеты-паспорта.

- Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: обзор и отбор объектов НКН для подачи в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

На федеральном уровне ведется формированию базы объектов нематериального культурного наследия народов России. От Ханты-Мансийского автономного округа признан объект «Обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища». О том, какая работа должна вестись в муниципальных образованиях по пополнению Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Реестр ОНКНН Югры), каков механизм отбора объектов в Реестр ОНКНН Югры и Каталог ОНКНН России, говорили на практических занятиях семинара с заведующей отделом национальных культур Светланой Нестеровой. 

В семинаре приняли участие специалисты учреждений культуры из 7 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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Чт, 30/09/2021 - 09:57

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