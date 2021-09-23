Сотрудники подразделений сил специального назначения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре встречают профессиональный праздник

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РОСГВАРДИЯ сообщает:
30 сентября отмечается 5-летие со Дня создания сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Это праздник тех, кто приходит на помощь в самых сложных ситуациях, кто самоотверженно и мужественно противостоит современным вызовам и угрозам, борется с организованной преступностью, оберегает покой и безопасность граждан. Силы специального назначения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре представляют подразделения ОМОН и СОБР.
Только с начала этого года сотрудники спецподразделений оказали содействие правоохранительным органам региона в задержании 188 подозреваемых в получении взятки, распространении поддельных медицинских справок, вымогательстве, терроризме и экстремизме. При поддержке спецназа Росгвардии из незаконного оборота изъято более 130 единиц огнестрельного и свыше 15 единиц холодного оружия, более 3 тысяч единиц боеприпасов, 26 млн. рублей, а также свыше 17 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции.
«Отличительной чертой сотрудников ОМОН и СОБР является высокий уровень физической, боевой, моральной и психологической подготовки, что позволяет им выполнять любые поставленные перед подразделениями задачи», – подчеркнул врио начальника группы сил специального назначения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Андрей Шокуров.
Сегодня сотрудники специальных подразделений ведомства продолжают обеспечивать правопорядок в нашем регионе.
Артем Енов