Югорчанка Вера Кондратьева стала послом доброй воли Международной организации северных регионов

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Югорчанка Вера Кондратьева стала послом доброй воли Международной организации северных регионов

Звания посла доброй воли Международной организации северных регионов «Северный форум» удостоена Вера Кондратьева. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«На торжественном собрании, посвященном 30-летию создания международной организации северных регионов «Северный Форум», наша землячка, талантливый композитор и музыкант, председатель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «Ма мэхэм» («Моя земля»), член Общественной палаты Югры Вера Кондратьева удостоена почетного звания посла доброй воли. Вы справитесь, Вера!», - отметила глава региона.

«Для меня это было неожиданно и очень радостно. Волнительно. Это большая ответственность и честь для меня. Быть послом доброй воли – это знак того, что люди доверяют тебе представлять Россию на международной площадке», - поделилась впечатлениями Вера Кондратьева.

Отметим, «Северный форум» считается крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей правительства северных регионов. Он также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН.

В организацию входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чт, 30/09/2021 - 12:58

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