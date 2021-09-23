В Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Брусника FEST»

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Закончилось северное лето, но осенний сентябрь преподнёс не мало тёплых солнечных дней, чем и воспользовались организаторы фестиваля «Брусника FEST». Напомним, фестиваль «Брусника FEST» – культурно-просветительский проект ХМРОО «Центр поддержки и развития музеев Югры» реализуется при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Администратором проектных мероприятий был Руслан Богордаев, а партнёром фестиваля выступила мастерская «УЗОР МИРА.»
Во время фестиваля для жителей автономного округа прошли викторины, конкурсы творческих работ, демонстрировались фильмы и презентации о ягодах, работала творческая мастерская и в режиме онлайн провели ряд научных лекций. Югорчане также стали участниками конкурса фотографий и видеоизображений «Ягодный мир», конкурса ягодных пирогов и ягодного варенья. На фотоконкурс было прислано около 90 работ от более 20 участников из разных поселений Югры. Имена победителей в разных номинациях объявлены можно узнать на социальных страницах «Брусника FEST».
Но самыми яркими и запоминающими событиями стали живые встречи и общение ханты-мансийцев, которые в выходные дни приезжали на сбор ягод на территорию КФХ «Юрты Чайниковых» в Ханты-Мансийском районе вблизи села Ярки. Там, кроме сбора ягод, под чутким руководством специалиста, резидента Технопарка высоких Технологий ХМАО-Югры Натальи Чайниковой участникам провели научно-познавательные экскурсии в мир северных ягод. Им рассказали о полезных свойствах, о рецептах заготовки тех ягод, что растут на нашей югорской земле.
25 сентября на территорию Юрты Чайниковых приехало много волонтёров, разного возраста, рода занятий и профессий. Для них была подготовлена культурная программа. Здесь своё творчество представили музыканты из группы «ТриМ», человек-солнце и человек-оркестр одновременно Фёдор Ларюшкин, вдохновляли гостей своей музыкой музыканты из мастерской «УЗОР МИРА» Денис Вынгилев и Светлана Назарова, самобытный поэт и певец с огромной душой Валерий Ледков.
Чтобы согреться и отдохнуть за чашкой ароматного чая, очень вкусные угощения предложили партнёры фестиваля Кондитерская «Бисквитория». В числе предлагаемых вкусностей был натуральный фруктово-ягодный зефир ручной работы. Зефир из черники, клюквы, смородины, яблок и слив. И вкусно, и полезно, а главное, все счастливы!
Один из посетителей фестиваля о проведенном выходном дне в двух словах выразился так: «Сегодня стал частью фестиваля "Брусника FEST 2021" Что это такое? Для меня это душевные люди, отличная атмосфера и удивительной красоты природа. Благодарю за приглашение Богордаева Руслана, организаторов и гостей за бурю эмоций. С уважением, Василий Загваздин!»
Как видим, это очень плодотворное и позитивное дело, надеемся, что фестиваль продолжит свою работу.
По информации Руслана Богордаева материал подготовила Тамара Мерова