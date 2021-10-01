Более 20 600 родителей-пенсионеров Югры получают повышенную пенсию за детей-школьников и студентов

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Более 20 600 родителей-пенсионеров Югры получают повышенную пенсию за детей-школьников и студентов

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники или студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом важно, чтобы студент старше 18 лет обучался по очной форме в образовательном учреждении и был не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учебы. За каждого иждивенца пенсионер получает дополнительно к пенсии с учетом районного коэффициента 1,5 – 3022,25 рубля. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если работает).

Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее размер будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студента или его переводе на иную форму обучения повышенная выплата прекращается, чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение трех дней сообщить в ПФР о произошедших изменениях.

Консультации в социальных сетях

Отделение ПФР по ХМАО-Югре ведёт информационно-разъяснительную работу в социальных сетях. Официальные аккаунты ОПФР доступны в «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «INSTAGRAM» и в «Twitter». На этих ресурсах публикуются сообщения по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, и осуществляется консультационная помощь.

Консультации по телефону «горячей» линии

Разъяснения по вопросам Пенсионного фонда можно получить по  телефону «горячей линии» Отделения ПФР по ХМАО – Югре 8 (800) 600-05-19.

Руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Альбина Ганеева 

Пт, 01/10/2021 - 09:35

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