Более 20 600 родителей-пенсионеров Югры получают повышенную пенсию за детей-школьников и студентов

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Пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники или студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом важно, чтобы студент старше 18 лет обучался по очной форме в образовательном учреждении и был не старше 23 лет.
На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учебы. За каждого иждивенца пенсионер получает дополнительно к пенсии с учетом районного коэффициента 1,5 – 3022,25 рубля. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя.
Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если работает).
Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее размер будет пересчитан.
Добавим, что при отчислении студента или его переводе на иную форму обучения повышенная выплата прекращается, чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение трех дней сообщить в ПФР о произошедших изменениях.
Консультации в социальных сетях
Отделение ПФР по ХМАО-Югре ведёт информационно-разъяснительную работу в социальных сетях. Официальные аккаунты ОПФР доступны в «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «INSTAGRAM» и в «Twitter». На этих ресурсах публикуются сообщения по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, и осуществляется консультационная помощь.
Консультации по телефону «горячей» линии
Разъяснения по вопросам Пенсионного фонда можно получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по ХМАО – Югре 8 (800) 600-05-19.
Руководитель группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Альбина Ганеева