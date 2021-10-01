Хору русской песни «Ветеран» – 50 лет!

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1 октября в Международный день пожилых людей в Берёзово в районном Доме культуры прошло мероприятие, посвященное 50-летию почётного коллектива народного творчества хору русской песни «Ветеран», руководитель Т.И. Соловьева. В этот день Дом культуры принимал у себя виновников и гостей этого праздника.
Встрече были рады и ученики 1 «Д» класса (кл.рук Д.Н. Дорджиева), которые приготовили свои поздравления, для старшего поколения. Ребята от души читали стихи и спели песню про бабушку и дедушку. С приветственными словами выступила председатель совета ветеранов Т.А. Полунина. Она отметила, что люди этого возраста очень активны и являются победителями в спорте, в культуре и мероприятиях различного масштаба и уровня.Со своими праздничными номерами выступили ансамбль русской песни «Полель», ансамбль «Казачья песня».
Много тёплых слов прозвучало в адрес наших гостей. А сам хор исполнил песни о родном крае, о любви к Родине, а также авторские песни Ивана Архипова.
Завершалась праздничная встреча. И мы, дорогие ветераны, желаем Вам здоровья, благополучия и внимания. Низко кланяемся Вам, живите долго, вы нужны нам. Ведь вы – наша история, наши радости и победы!
Табун Марина,
пгт Берёзово