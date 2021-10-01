Леонид Рязанцев вошёл в число «Золотых имен многонациональной Югры»

- Русский
Данный проект является ежегодным конкурсным отбором достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования.
Л. Рязанцев – художник, мастер по литью, поэт. В село Теги Берёзовского района приехал в 1986 году. Сначала работал токарем-слесарем, затем в школе преподавал внеклассное обучение, вёл кружок по обработке металла, живопись. Проводил мастер-классы в Берёзово, Саранпауле, Казыме, Белоярском, Нягани. Ханты-Мансийске, Салехарде. Он – участник международных выставок в Бурятии, Монголии, Индии. На сегодня его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Финляндии, Норвегии, Германии и Швеции.
Леонид Дмитриевич профессионально занимается художественной обработкой металла и художественным литьем из серебра, бронзы и олова, чеканкой, ювелирным искусством, а также живописью, как самобытный художник. Также он возрождает древнее художественное литье народов, населяющих территорию Обь-Иртышского бассейна, изучая исторический и археологический материал.
Мы от всей души поздравляем нашего земляка Леонида Дмитриевича Рязанцева с победой и желаем ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и вдохновения!
Для справки:
Проект «Золотые имена многонациональной Югры» реализуется региональным отделением Ассамблеи народов России при поддержке регионального департамента культуры и Окружного Дома народного творчества. Он направлен на выявление и поддержку выдающихся югорчан, представляющих разные профессии и национальности и внесших значительный вклад в развитие Югры.
«В каждом муниципалитете есть представители разных национальностей и профессий, чьи заслуги в различных сферах деятельности широко известны в конкретном муниципалитете. Объединить людей в одном окружном проекте, предоставить им возможность в живом диалоге передать свой опыт, рассказать об их достижениях – одна из главных идей проекта», – отмечают организаторы.
Проект проводится в два этапа в рамках подготовки и проведения Всероссийского форума национального единства. Первый отборочный этап завершился 20 сентября. В его рамках в муниципалитетах были определены кандидатуры на участие в следующем этапе.
Второй этап пройдет в столице Югры, где победители из муниципальных образований станут участниками и героями праздничного вечера-чествования на Всероссийском форуме национального единства, который пройдет с 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске.
Более подробную информацию о проекте «Золотые имена многонациональной Югры» можно получить по телефонам: 8 (3467) 33-53-94, 33-53-95, а также на странице Ассамблеи народов России в социальной сети «ВКонтакте».
Новость подготовила: Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей