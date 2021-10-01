Геннадий Райшев. По мотивам поэзии Анатолия Омельчука

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Так назывался выставочный проект, презентация которого состоялась 30 сентября в галерее-мастерской художника Г.С. Райшева.
Презентация приурочена к 75-летию известного писателя, журналиста Анатолия Константиновича Омельчука, чьё творчество посвящено Тюменскому Северу.
Его связывает давняя дружба с известным хантыйским художником Геннадием Райшевым. В свет вышло около десяти книг Анатолия Омельчука, проиллюстрированных хантыйским живописцем. Первое произведение автора «Зелёное солнце» было написано в 1980 году – время, когда и Геннадий Райшев первые начал представлять своё творчество на выставках.
Сегодня гости, соратники по перу, почитатели творчества увидели эти иллюстрации на выставке, познакомились с творчеством писателя, узнали о его планах.
Если вначале творческого пути мы знаем Анатолия Омельчука как автора книг об истории освоения Тюменского Севера, героями которых были учёные-историки, этнографы, языковеды, фольклористы, то выставка иллюстраций показала Анатолия Омельчука с другой стороны – лирическим, философским поэтом, воспевающим любовь к женщине и многогранность жизни.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей