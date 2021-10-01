Геннадий Райшев. По мотивам поэзии Анатолия Омельчука

  • Русский
Геннадий Райшев. По мотивам поэзии Анатолия Омельчука

Так назывался выставочный проект, презентация которого состоялась 30 сентября в галерее-мастерской художника Г.С. Райшева.

Презентация приурочена к 75-летию известного писателя, журналиста Анатолия Константиновича Омельчука, чьё творчество посвящено Тюменскому Северу.

Его связывает давняя дружба с известным хантыйским художником Геннадием Райшевым. В свет вышло около десяти книг Анатолия Омельчука, проиллюстрированных хантыйским живописцем. Первое произведение автора «Зелёное солнце» было написано в 1980 году – время, когда и Геннадий Райшев первые начал представлять своё творчество на выставках.

Сегодня гости, соратники по перу, почитатели творчества увидели эти иллюстрации на выставке, познакомились с творчеством писателя, узнали о его планах.

Если вначале творческого пути мы знаем Анатолия Омельчука как автора книг об истории освоения Тюменского Севера, героями которых были учёные-историки, этнографы, языковеды, фольклористы, то выставка иллюстраций показала Анатолия Омельчука с другой стороны – лирическим, философским поэтом, воспевающим любовь к женщине и многогранность жизни.

Людмила Гурьева

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Пт, 01/10/2021 - 15:07

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.