Делегация Югры приняла участие в Международном форуме «Северный форум по устойчивому развитию»

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Делегация Югры приняла участие в III Международном форуме «Северный форум по устойчивому развитию» и мероприятиях в честь 30-летия северного форума «Живая Арктика», которые состоялись в Якутии 27-30 сентября.
Концепция устойчивого развития – ключевая для Арктического региона. На форуме российские и международные эксперты обсудили вопросы изменения климата, главные экологические вызовы современности, новую арктическую стратегию, развитие человеческого капитала и другие темы, способствующие устойчивому развитию северных территорий.
Участие Югры в Северном форуме определено макрогеографическим положением региона, его ролью площадки сохранения культуры, языка малых народов Севера и «моста», связующего центральные районы России с зонами нового хозяйственного освоения в Арктике.По мнению международных специалистов, представителей Югры, накопленный научно-технологический и производственный потенциал автономного округа должен быть применён при развитии территорий Арктики.
На форуме югорчане презентовали региональные проекты – международную экологическую акцию «Спасти и сохранить», международный конкурс-выставку детского творчества «Красная книга глазами детей», опыт работы этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», программу сохранения и развития языков КМНС, а также значимый для региона, России проект «IT-стойбище».
Заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров принял участие в IV Международной научно-практической конференции «Арктический вектор: северный завоз», секции «Адаптация человека в меняющейся Арктике», провел ряд рабочих встреч.
«Северный форум по устойчивому развитию охватывает широкий круг тем – это права интеллектуальной̆ собственности коренных народов мира и разработка стратегии низкоуглеродного развития для Арктических регионов, эковолонтерство и программы по сохранению уклада жизни, традиционных видов деятельности КМНС. Участие в форуме не только укрепляет международное сотрудничество, но и гарантирует комплексную реализацию программ», – отметил Александр Комиссаров.
Важным событием форума стало присвоение музыканту, председателю общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «Ма мэхэм» («Моя земля»), члену Общественной палаты Югры Вере Кондратьевой звания посла доброй воли Международной организации северных регионов «Северный форум».
Информация департамента недропользования и природных ресурсов Югры