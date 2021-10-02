В Югре обсудили вопросы по развитию этнографического туризма

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В Сургуте прошло международное совещание «Устойчивое развитие этнографического туризма», которое организовало правительство Югры при поддержке Федерального агентства по туризму. Участие в мероприятии приняли эксперты из Бурятии, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Москвы, Чебоксар и Казахстана.
С целью максимально полного использования этнографического потенциала в туристских целях, организаторы совещания подготовили программу, в которой предусмотрены деловые площадки для обсуждения вопросов межсекторного взаимодействия власти, бизнеса и НКО, этнобрендирования, инновационных подходов в формировании этнографических программ, государственной поддержки проектов в сфере этнографического туризма, инструментов развития этнотуризма в регионах на принципах государственно-частного партнёрства в условиях пандемии, гастрономической составляющей этнотуризма, сохранения живого наследия народов России. Также в ходе совещания у участников будет возможность обменяться опытом по вопросам развития туризма и рекреации с учетом региональных туристско-рекреационных возможностей.
«С 2010 года Югра реализует государственную политику по созданию условий для развития этнографического туризма, который также способствует развитию экономики традиционных форм хозяйствования коренного населения, увеличения их занятости. Совместная работа правительства автономного округа с федеральным агентством по туризму по координации направлений деятельности по вопросам развития этнографического туризма в Российской Федерации закреплена в соглашении о взаимодействии в сфере туризма 2020 года», – сказал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.
Заместитель руководителя федерального агентства по туризму Елена Лысенкова отметила, что множество туристов отправляются в путь в поисках самобытности. «Этнический компонент может стать составляющей любого типа путешествий, в том числе деловых командировок, – заметила она. – Это успешно используется в Югре, где активно развиваются этнографические площадки».
В автономном округе реализуется ряд уникальных проектов в данном направлении деятельности. К примеру, жители родовых угодий имеют доступ в интернет – проект «IT-стойбище» не имеет аналогов в России. Также, в регионе существует единая цифровая платформа Visitugra. Там собрана вся информация о достопримечательностях региона, местном колорите и местах этнотуризма.
Среди участников совещания - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, бизнес-сообществ в сфере туризма, представители национальных общин, ассамблей, регионы-партнеры автономного округа в рамках международных соглашений.
Напомним, в сентябре эксперты гастрономического туризма России побывали в Ханты-Мансийске, где прошла проектно-учебная лаборатория уральской кухни «Вкус Югры». В ней приняли участие шеф-повара ресторанов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.
В рамках лаборатории участники составили «Библиотеку вкуса Югры». В декабре будет запущена мобильная версия «Гастрономической карты России», которая подскажет, где и что можно попробовать из местных деликатесов.