Народное голосование за Приз зрительских симпатий Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

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Народное голосование за Приз зрительских симпатий Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

Что есть нематериальное наследие? Это сама суть народов, их самоидентичность и самосознание. На территории России и других стран мира проживают различные этносы. Наша задача сохранить и продвигать их уникальные особенности.

Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» был создан для того, чтобы показать, насколько прекрасны народы мира в своем многообразии.

Сегодня мы предлагаем Вам принять участие в определении победителей Фестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий».

Для голосования перейдите по ссылке: https://ugra-nasledie.ru/.

Голосование с одного аккаунта возможно лишь единожды.

Увидеть все выступления можно на YouTube-канале Окружного Дома народного творчества: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiwT1yTjt19_pwAvbg4dmZ4nU65IO8XnI

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

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Пнд, 04/10/2021 - 11:35

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