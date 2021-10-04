Гала-концерт Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»

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Гала-концерт Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»

5, 6 и 7 октября 2021 года в 20.00 состоится трансляция заключительных концертов «Фолк-карусель» – победителей Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» в прямом эфире на портале Культура.РФ (https://www.culture.ru/live/broadcast/18911/vserossiiskii-festival-nacio...) и на сайте Всероссийского форума национального единства (https://edinstvo.admhmao.ru).

В этом году поступило более 290 заявок из 38 регионов Российской Федерации, впервые заявились участники из Мурманской, Тамбовской, Курганской, Иркутской, Томской, Калининградской, Калужской, Курской, Самарской, Белгородской областей, Красноярского края, республик – Хакасия, Татарстан и Крым.

Всего в конкурсе приняли участие 2485 человек, в таких номинациях как:

        - «Хореография»;

- «Вокал»;

- «Инструментальное творчество»;

- «Обрядовый, игровой фольклор».

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Пнд, 04/10/2021 - 11:39

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