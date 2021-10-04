Подведены итоги Окружного Смотра деятельности этнокультурных центров

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Определены лауреаты Окружного Смотра деятельности этнокультурных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В Смотре приняли участие: учреждения культурно-досугового типа муниципальных образований автономного округа, являющиеся этнокультурными центрами, в состав организационной структуры которых входят отделы и центры национальных культур; общественные организации, выполняющие функции этнокультурных центров, осуществляющие свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Мы поздравляем всех победителей и призеров!
В категории - учреждения культурно-досугового типа муниципальных образований автономного округа, являющиеся этнокультурными центрами (центрами национальных культур):
- Лауреат I степени - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», г. Нефтеюганск. Руководитель – Бухарметова Эльвира Фанзилевна.
- Лауреат II степени - муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр», Белоярский район. Руководитель – Каксина Зинаида Семеновна.
В категории - учреждения культуры, в состав которых входят структурные подразделения (в том числе обособленные) – этнокультурные центры и (или) центры национальных культур:
- Лауреат I степени - муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань «Музейно-культурный центр». Центр малочисленных народов Севера, г. Нягань. Руководитель – Раянова Альфия Равкатовна.
- Лауреат II степени - Пойковское муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «Родники», Нефтеюганский район. Руководитель – Калинушкин Павел Викторович.
- Лауреат III степени - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска», г. Югорск. Руководитель - Мотовилова Наталья Александровна.
В качестве участников, которые представят лучшие практики в «Проектной мастерской» в рамках Всероссийского форума национального единства, признаны:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», г. Нефтеюганск. Руководитель – Бухарметова Эльвира Фанзилевна.
- Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань «Музейно-культурный центр». Центр малочисленных народов Севера, г. Нягань. Руководитель – Раянова Альфия Равкатовна.
- Нижневартовская городская общественная организация «Центр коренных народов Севера «Тор-Най (Огница)», г. Нижневартовск. Руководитель – Антонова Инна Сергеевна.
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