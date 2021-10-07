Школа медиа и креативного мышления проходит в окружной столице

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Школа медиа и креативного мышления проходит в окружной столице
Фото: Дианы АлгадьевойФото: Дианы Алгадьевой
Фото: Дианы Алгадьевой

В Ханты-Мансийске с 5 по 15 октября проходит школа медиа и креативного мышления для школьников 8-11 классов, которая работает на базе Югорского государственного университета.

Во время работы школы медиа ребята встретятся  с известными экспертами в области медиа, посетят различные мастер-классы и будут продюсировать собственные проекты. Им предстоит делать подкасты и продвигать их, снимать и монтировать видео. Также школьники будут рассказывать истории в разных жанрах, делать мультимедийные материалы, а затем презентовать результаты.

Для участия в школе медиа школьникам необходимо было пройти регистрацию на сайте месторождениеталантов.рф и загрузить медиафайл, который должен был включать краткий ролик о себе и описание какого-либо проекта.

Одной из участниц медиа школы стала ученица 11 класса общеобразовательной школы деревни Хулимсунта Берёзовского района Диана Алгадьева. В апреле этого года девушка участвовала в обучающем семинаре «Юный корреспондент», который провели журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в школе Хулимсунта. Тогда  в обучающем семинаре приняли участие 19 учащихся образовательного учреждения.

Диана проявила интерес к журналистике и решила поучаствовать в школе медиа и креативного мышления в Ханты-Мансийске. Она отправила заявку и прошла конкурсный отбор.  

 – Здесь очень круто и классно, меня переполняют положительные эмоции. На школе медиа я познакомилась со сверстниками, которые приехали со всего округа. Узнала много нового и полезного. И надеюсь узнать ещё больше и уехать домой с багажом новых знаний и положительных эмоций,  –   поделилась первыми впечатлениями школьница.

Необходимо добавить, организаторами Школы являются департамент образования и молодёжной политики Югры, проект кружкового движения «Практики будущего», медиахолдинг «Югра» и ЮГУ, Региональный центр выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности «Месторождение талантов».

Людмила Теткина

Фото: Дианы АлгадьевойФото: Дианы Алгадьевой
Фото: Дианы Алгадьевой
Фото: Дианы АлгадьевойФото: Дианы Алгадьевой
Фото: Дианы Алгадьевой
Чт, 07/10/2021 - 11:53

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