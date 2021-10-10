В Югре ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

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В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается.
Отмечено, что рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодых людей. Наиболее высокая интенсивность эпидпроцесса наблюдается среди граждан старшего поколения.
На данный момент, вакцинировано 42,4% взрослого населения. Эффективность вакцинопрофилактики подтверждена. Заболеваемость лиц, получивших полный курс прививок, составляет всего 1,11%. После ревакцинации заболевание практически не развивается. Вместе с тем охват иммунопрофилактикой остается недостаточным, чтобы существенно повлиять на ситуацию в целом.
Как следует из текста документа, обязательной вакцинации с 11 октября подлежат контингенты риска: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.
Кроме того, должны вакцинироваться лица из категории контингентов риска: работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях социального обслуживания.
Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания. Работодателям необходимо подготовить списки работников из числа контингентов риска, подлежащих обязательной вакцинации сотрудников, а медучреждениям — организовать иммунизацию.
Согласно документу, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям необходимо организовать вакцинацию сотрудников 1 компонентом до 1 ноября 2021 года, вторым — до 1 декабря 2021 года. С 1 ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации.