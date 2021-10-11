Увеличился размер материнского капитала

- Русский
С 1 января 2021 года сумма материнского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83 рублей на первого ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 г. и в 2021 году родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.
Программа поддержки семей, имеющих детей, действует в России с 2007 года. Сама система государственной поддержки постоянно модернизируется. Сейчас для оформления материнского капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд, получив сведения от органов ЗАГС, оформляет электронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.
Напомним, что средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- оплата образовательных услуг для детей;
- формирование будущей пенсии мамы;
- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Получить дополнительные консультации можно по номеру 8-800-600-05-19.
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Алина Дубасова