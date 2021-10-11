Образовательная экспедиция «Югра древняя, многовековая»

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Образовательная экспедиция «Югра древняя, многовековая»
Фото: Татьяны ГоловинойФото: Татьяны Головиной
Фото: Татьяны Головиной

Для учащихся 10 класса деревни Хулимсунта Берёзовского района была организована образовательная экспедиция «Погружение в историю ХМАО»  под названием «Югра древняя, многовековая».  Мероприятие прошло 7 октября. Целью экспедиции является подробное изучение истории Ханты-Мансийского автономного округа через изучение истории д. Хулимсунт,  быта народа ханты, манси, коми.Ребята изучали историю своей малой Родины и принимали участие в занятиях и мастер-классах в нетрадиционной форме.

Первым ярким мгновением, которое ребята запечатлели у себя в памяти, стало вступление ко всему погружению в виде театрализации «Средневековые мифы Югры». Учитель музыки  В.Н. Кивелева познакомила с мифом о возникновении земли согласно мансийской мифологии.

Учитель истории ХМАО А.В. Валей рассказала ребятам об истории возникновения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как самостоятельного субъекта Российской Федерации. А также поведала ребятам, почему важно изучать историю своего родного края.

Далее ребят ожидала экскурсия в выставочный зал, где им подробно рассказали и показали: О.В. Баранова – об орудиях ловли коренных жителей д. Хулимсунт, Т.А. Головина -  о  предметах быта обских угров, Н.К. Тасманова – об одежде  женщин ханты и манси. А.В. Валей познакомила ребят с разновидностями жилищ народов ханты, манси и коми. Учащиеся под руководство учителя построили маленький чум.

Ученики получали знания через практическую работу на занятиях, где  узнали о древних поселениях на территории деревни Хулимсунт, о священных и почитаемых животных округа, разнообразии игр и игрушек жителей верховья Северной Сосьвы.

Самая увлекательная часть погружения – мастерские, где они смогли попробовать себя в разных ролях. Кто-то учился вязать рыболовные сети, часть ребят шили игольницы, плели циновки, обучались игре на национальном музыкальном инструменте сангквылтап.   

После практических занятий ребята посмотрели и обсудили документальный фильм об устном народном творчестве жителей Уральских гор кинорежиссёра М. Заплатина «В краю легенд». И выполнили на отлично тест по изученному материалу.

Далее по программе учеников ожидала экскурсия по древним жилищам в д. Хулимсунт, а именно к памятнику «ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХУЛЮМ - СУНТ». Это историко-археологический памятник в зоне охраняемого природного ландшафта, включенный в реестр регионального значения. Землянки, расположенные здесь, датируются эпохой средневековья и представляют историческую, художественную и иную культурную ценность.

Далее участники  экспедиции дошли до берега реки Северной Сосьвы, познакомились с еще одним древним поселением на территории д. Хулимсунт времен эпохи энеолита. Последняя остановка маршрута была  во дворе Е.И. Адиной и А.К. Адина. Здесь девчата  под руководством Н.К. Тасмановой обучались национальным мансийским танцам, а единственный юноша  10 класса Николай Алгадьев играл им на сангквылтапе.

По окончании экспедиции ребята отведали национальное блюдо - оладьи с рыбной  икрой.  Приготовила их Е. Горяйнова под руководством Т.А. Головиной. День был плодотворен как для учащихся, так и для организаторов.  Ребята делились своими впечатлениями о том, чему научились, и что узнали нового. Мастерицы, которые передавали ученикам свои знания,  опыт, радовались каждому даже небольшому успеху своих подопечных! Выражаем искреннюю благодарность в организации образовательной экспедиции:

Масловой Надежде Константиновне, Барановой Ольге Васильевне, Тасмановой Наталье Константиновне за щедрость, отзывчивость и профессионализм, а также за любовь к своей малой Родине и сохранение традиций!

Учитель истории ХМАО – Валей Анна Васильевна

Фото: Татьяны ГоловинойФото: Татьяны Головиной
Фото: Татьяны Головиной
Фото: Татьяны ГоловинойФото: Татьяны Головиной
Фото: Татьяны Головиной
Пнд, 11/10/2021 - 14:00

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