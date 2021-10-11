Надежда Геннадьевна Алексеева отмечает юбилей

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Надежда Геннадьевна Алексеева отмечает юбилей
фото: Людмилы Теткинойфото: Людмилы Теткиной
фото: Людмилы Теткиной

Сегодня, 11 октября, день рождения отмечает Надежда Геннадьевна Алексеева.

Надежда Геннадьевна – яркий представитель народа манси, человек, который много сделал для возрождения и сохранения мансийской культуры и развития Ханты-Мансийского автономного округа в целом. 

Родилась она в селе Саранпауле Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа. По профессии Надежда Геннадьевна инженер-строитель, окончила факультет промышленного и гражданского строительства Сибирского автомобильно-дорожного института имени Куйбышева в городе Омске. Затем Международную школу бизнеса при МГИМО (г. Москва), стала специалистом в области экономики и управления.

Трудовую деятельность начала в 1985 году,  работала в Полярно-Уральском геолого-разведочном предприятии в качестве мастера, инженера-строителя. В 1992 году была избрана депутатом Саранпаульского сельского Совета. В 1995 году Надежда Алексеева организовала и возглавила родовую общину коренных малочисленных народов Севера «Сыгва».

В 1997 году она глава администрации Саранпаульской территории. Затем еще два раза в 2005 и 2008 годах  переизбиралась на должность  главы сельского поселения Саранпауль.

С 2011 по 2016 год Надежда Геннадьевна работала депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва.

В настоящее время Надежда Алексеева от народа манси  входит в состав Консультативного комитета финно-угорских народов.

За трудовую деятельность во благо автономного округа, за активную жизненную позицию Надежда Геннадьевна не раз была отмечена благодарственными письмами, почетными грамотами российского и окружного уровня. 

Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» тепло поздравляет Надежду Геннадьевну с юбилеем. От всего сердца желает ей неиссякаемой энергии для свершения новых дел. Пусть каждый день наполняется солнечным светом и теплом. Пус кат, пус лагыл!

Людмила Теткина

фото: Людмилы Теткинойфото: Людмилы Теткиной
фото: Людмилы Теткиной
фото: Людмилы Теткинойфото: Людмилы Теткиной
фото: Людмилы Теткиной
Пнд, 11/10/2021 - 14:26

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