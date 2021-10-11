Югорчане в шестой раз напишут «Большой этнографический диктант»

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«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой раз состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на официальном сайте акции. Диктант традиционно приурочен к празднованию Дню народного единства.
Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.
Задания будут опубликованы в полночь 3 ноября по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического диктанта.
Задания оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации; 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.
После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.
Напомним, диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте, а также в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры