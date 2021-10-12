Губернатор Югры на марафоне «Компас женского лидерства» рассказала о роли женщин в развитии «зеленой» экономики региона

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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра актуализирует стратегию развития «зеленой» экономики региона до 2030 года. Большая роль в реализации стратегии будет отводиться женщинам-лидерам. Об этом в ходе дневного марафона «Компас женского лидерства #МягкаяCила», который прошел в рамках Региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума, рассказала глава региона Наталья Комарова. Она подчеркнула, что соответствие экономики региона экологическим стандартам – это одно из базовых положений, на котором строятся все стратегические проекты. Марафон провели Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером выступила Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Старт марафону в полдень по местному времени (3:00 мск) на Камчатке дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Темой часового эфира с участием спикеров из уральских регионов, в том числе из Ханты-Мансийского автономного округа, стало участие женщин в развитии высокотехнологичных отраслей и в формировании мировоззрения «зеленой̆» экономики, как основы безопасной и комфортной жизни будущих поколений.
«Все, что касается «зеленой» экономики – это, в первую очередь, гуманитарная задача, а потом уже технологическая и промышленная составляющая. В этой связи вклад женщин-лидеров в такого рода движения невозможно переоценить», - отметила Наталья Комарова, подчеркнув, что правительство Югры будет поддерживать самые интересные женские инициативы в сфере низкоуглеродной экономики.
Глава Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отметила, что благодаря синхронизации государственных и региональных программ по охране окружающей среды удалось достичь высоких показателей в сфере экологии. Согласно ежегодному обзору Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах региона снизился с «высокого» и «очень высокого» до «низкого». На нефтяных трубопроводах количество аварий сократилось в 3,3 раза, аварийных отказов с 4 371 до 1 300. Постепенно решается еще одна важная проблема региона – загрязнение земель нефтепродуктами. Площадь таких территорий сократилась в 2,4 раза. Уровень использования попутного нефтяного газа доведен до 95,5% — это выше мирового стандарта, выбросы CO2 сокращены на 12% с 2011 года.
Регион также вошел в пилотный проект по созданию карбоновых полигонов. Технология контроля углеродного баланса будет отрабатываться на международном полевом стационаре «Мухрино» Югорского государственного университета.
«Приоритет здоровой экономики – рациональное использование природного потенциала территорий, восстановление благоприятных условий окружающей среды. Для решения этой задачи с этого года мы реализуем проектную инициативу создания Международного центра по оценке и верификации углеродных единиц, а также создаем условия для вхождения субъектов экономической деятельности нашего региона в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов», - уточнила Наталья Комарова.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поддерживает и сопровождает проекты, связанные с «зеленой» экономикой, отметила губернатор.
Участники дневного марафона в ходе уральского подключения отметили, что женщины играют важную роль во внедрении «зеленых» проектов, инициатив в сфере здравоохранения и градостроительства во многих регионах России. Так, в Оренбургской области благодаря «мягкой силе» - особому стилю управления, женщин внедряются цифровые проекты по развитию новых территорий и сохранению исторических кварталов, а также разрабатывается новая концепция транспортировки нефти и газа. В Свердловской области женщины реализуют проекты в сфере здравоохранения.
Марафон продлился почти 17 часов, он стартовал на Камчатке и завершился в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Мероприятие проводилось в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем проходило одновременно в московской и региональных студиях. Запись марафона доступна на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.
Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель марафона - привлечь внимание общественности к женской повестке, представить женский взгляд на решение тех или иных важных для регионов и страны задач, показать примеры успешных лидеров и реализуемых ими проектов.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Мастерской управления «Сенеж»:
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Людмила Борщева, руководитель пресс-службы
+7 (915) 377-03-81
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Сергей Коляда, руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007
+ 7 (910) 647-88-88
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Мастерская управления «Сенеж»
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