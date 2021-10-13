Ими-Хиты ‘Бабушкин внук’

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Так назывался спектакль, премьерой которого 10 октября открылся новый театральный сезон театра обско-угорских народов «Солнце».
Постановка была сделана по мотивам известной хантыйской сказки «Ими-Хилы», что в переводе на русский язык означает ‘Бабушкин внук’. Вы спросите, почему «Ими-Хиты», а не «Ими-Хилы»? Ими-Хиты – это герой сказки среднеобских ханты, в языке которых фонема «л» трансформируется в «т».
Сказка рассказывает о сироте, которого воспитывает бабушка. Главный герой в своей жизни преодолевает всевозможные трудности, но в конце повествования он всё-таки обретает своё счастье. Жанр постановки – драма-феерия, в основе которой народная хантыйская сказка «Как Ими-Хилы каталась на санках». Зрителям представили фантастически сюжет, когда рядом с людьми сосуществуют мифические существа. В постановке актёрам удалось одушевить природу, всё в движении: чум превращается в лес, а белое полотно – в загадочный мир духов и т.д. Таков мир обских угров, которым до сегодняшнего времени удалось сохранить связь с природой, поскольку в мировоззрении ханты и манси всё одушевлённое.
Казалось бы, это ведь детская сказка, но сколько же обрядовых действий и ритуалов удалось показать зрителям. В зале большинство – это дети, оно и понятно: спектакль-сказка. В самом начале многие детишки на миг испугались, но, поняв, что это всего лишь спектакль, стали с интересом смотреть. Удивительно, но их внимания хватило на все 50 минут действа.
Отмечу, что в спектакле звучит много традиционной музыки, что тоже создаёт определённую атмосферу, погружающую нас, зрителей, в тайный мир сосуществования человека и духов.
Хочется выразить благодарность режиссёру и актёрам театра «Солнце» за удивительную постановку.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей