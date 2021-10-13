В Лянторе собрались жители Сургутского района на праздник «Северное многоборье»

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10 октября в г. Лянторе состоялся национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «Северное многоборье». Здесь собрались коренные жители из разных сел и стойбищ Сургутского района.
Организаторами мероприятия стали Лянторское городское отделение общественной организации «Спасение Югры» совместно с администрацией города Лянтора.
В соревнованиях по национальным видам спорта приняли участие жители города Когалыма, посёлков Сытомино, Лямина, Русскинская, Нижнесортымский. Соревновались в прыжках через нарты, национальной борьбе, метании тынзяна на хорей, тройном прыжке и других. Примечательно, что в состязаниях активное участие приняли и представители женского пола.
Об итогах мероприятия рассказал председатель Лянторского городского отделения общественной организации «Спасение Югры» Ефим Тайбин:
− Участников было много − более 50 человек. В беге с палкой выиграл Борис Сопочин. Женщины проявили себя в распиле бревна, 1 место заняла Людмила Вандымова. Самое большее количество нарт преодолел Иван Тэвлин. В тройном прыжке первое место занял Валерий Кечимов. В перетягивании палки первое место завоевала Людмила Вандымова. В метании тынзяна на хорей победил Владимир Кечимов. Он же выиграл в национальной борьбе, заняв первое место. В бою с мешками на первом месте Екатерина Сопочина.
Для гостей и участников праздника была организована культурная программа. Галина Павловна Лаптева, Светлана Михайловна Сенгепова и ученица Ляминской СОШ Валерия Тайбина исполняли песни на хантыйском языке.
Галина Лаптева отметила:
− Впервые за долгое время встретились на празднике «Северное многоборье» и радовались друг другу. Сами коренные жители на этот раз были активны и организовывали спортивные состязания. Хочу поблагодарить Е.Т. Тайбина, В.Я. Кантерова, А.Т. Тайбина, Н.П. Востокина за организацию мероприятия. В этом году автор учебников по хантыйскому языку на сургутском диалекте Аграфена Семёновна Сопочина отметила 70-летний юбилей. На празднике все с теплотой поздравляли её, танцевали и пели для именинницы и желали здоровья, как говорили наши предки «крепкой руки и ноги»! Так замечательно прошёл праздник.
Надежда Рагимова
Ай тӑхет потты тыӆӑщ 10-мит хӑтӆӑн Сәрханӆ районӑн Лянтор вошн шуши ёх ӑктӑщийӆсӑт. Щӑта ванӑн вәӆты вошӑт па вўт кәртӑт эвӑӆт юхтум шуши мирӑт кўтэӆн кӑссӑт.
Кӑсупсы Лянтор вошн вәӆты «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхи па вошӑӊ кәща хот ёх иха ӆэщӑтсӑт. мӑӊхӑтӆа Когалым вош, Сәрханӆ район Сытомино, Лямина, Русскинская, Нижнесортымский кәртӑт эвӑӆт мойӊ ёх хурамӑӊ хӑнты ӆәмӑтсух ӆәмӑтӆюман юхтыйӆсӑт.
Щӑта шуши ёх тынщӑӊ тӑхман, әхӑӆ шәпи навӑрман, ӛр ванӆтуман, х павӑрт эвӑтман па па кӑсупсэтн кӑссӑт. Әмӑщ вәс уша павӑтты, нєӊӑт па айӆат эвет ищи кўтэӆн кӑссӑт.
Нух питум ёх оӆӑӊӑн «Югра ӆыӆӊуптӑты» вошӑӊ тӑхийн кәща хә Ефим Тайбин путӑртӑс:
− Ар хуят тыв юхтӑс. Кӑсупсэтн 50-кєм хӑннєхә кӑсӑс. х шәп пиӆа хәхӑӆман Борис Сопочин нух питӑс. Кӑсупсыйн х павӑртӑт мєт ма нєӊӑт эвӑтсӑт, Людмила Вандымова нух питӑс. Мєт ар әхӑӆ шәпи Иван Тэвлин наврӑс. Хәӆум пўш навӑрман оӆӑӊмит тӑхия Валерий Кечимов йис. х шәп таӆман Людмила Вандымова нух питӑс. Мєт тәса тынщӑӊ тӑхӑс Владимир Кечимов. Хәйт кўтэӆн ӛращман кӑссӑт, тӑта ищи Владимир Кечимов оӆӑӊмит тӑхи хоӆумтӑс. Хирӑт пиӆа кулащман Екатерина Сопочина нух питӑс.
Мойӊ ёх пӑта Галина Павловна Лаптева, Светлана Михайловна Сенгепова па Лямина ӑшколайн вәнӆтыйӆты эви Валерия Тайбина хӑнты арӑт арисӑт.
Галина Павловна лупӑс:
− Мўӊ хўвн щиты ӑн ӑктӑщийӆсўв. Интӑм хӑнтэт пиӆа вәйтантыйӆман кўтэвн амӑтӆўв. Шуши ёхӆўв щи хӑтӆӑн каркама вәсӑт, ӛр ванӆтӑсӑт. Пәмащипа мосӆ лупты Е.Т. Тайбина, В.Я. Кантерова, А.Т. Тайбина, Н.П. Востокина, ӆыв ар ӛр пунсӑт щи мӑӊхӑтӆ вєрты пӑта. Хӑнты ясӑӊ вәнӆтӑты щира сәрханӆ путрупсыйн няврємӑт пӑта киникайт ӆэщӑтты ими Аграфена Семёновна Сопочина (Песикова) тӑм оӆн 70 оӆа йис, щирн тӑмхӑтӆ мойӊ ёх ӆўвеӆа ар м па хошум ясӑӊ лупсӑт, иха хӑнты щирн яксўв па арисўв. Щиты әмща мӑӊхӑтӆ мӑнӑс.
Надежда Рагимова