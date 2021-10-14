Получить все необходимые справки можно дистанционно без обращения в органы ПФР

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Получить все необходимые справки можно дистанционно без обращения в органы ПФР

Если возникает ситуация, когда при обращении в организацию требуется представить справку из Пенсионного фонда России, данный документ можно получить онлайн, не обращаясь в территориальные органы ПФР. В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от портала госулуг) можно заказать необходимую справку, например:

- Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;

- О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);

- О произведенных выплатах за выбранный период;

- О праве на получение НСУ.

Полный список доступных справок размещен в Личном кабинете. Обращаем внимание на то, что в рамках оказания Государственных услуг, такие организации как МВД, органы социальной защиты населения, центр занятости, служба судебных приставов и многие другие могут самостоятельно сделать запрос необходимых справок, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

Чт, 14/10/2021 - 16:31

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