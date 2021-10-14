Современное оборудование в труднодоступном населенном пункте

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По программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике БУ «Игримская районная больница» введена в эксплуатацию инновационная видеоэндоскопическая система «Pentax EPK-i7010 OPTIVISTA» - система обработки видеоизображений высокого разрешения HD+, совмещающая в себе интраоперационные технологии цифрового (i-scan) и оптического (i-scan OE) улучшений изображения.
«Отличный аппарат, что особенно важно при онкопоиске, - рассказывает хирург Вячеслав Зубков. - Благодаря совмещению с технологией обработки изображения i-scan оптическое усиление позволяет получить четкое изображение кровеносных сосудов, протоков желез и слизистой оболочки с более высоким контрастом, помогая в раннем выявлении, определении границ и описании поражений».
«И еще очень важно, что данная система наделена функцией видеозаписи, что позволяет сохранять видеофайлы с разрешением HD+ напрямую на USB-носитель без дополнительных устройств видеоархивации, – добавляет Иван Пшиков, хирург, врач-эндоскопист. - Можно также произвести аудиозапись для видео с внешнего микрофона. Для записи лучших изображений «OPTIVISTA» имеет также технологию стоп-кадра, которая автоматически выбирает самое четкое изображение. Игрим относится к отдаленным населенным пунктам и, имея в арсенале такой аппарат, мы можем легко и быстро отправить видеозапись, фотоснимки для консультации специалистам окружных больниц. Что очень важно, особенно в период распутицы».
В течение года на данном оборудовании планируется проводить более 300 фиброгастроскопий.