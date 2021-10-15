15 октября – Международный день белой трости

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15 октября – Международный день белой трости

С начала года в Югре инвалидам по зрению выдано 116 изделий реабилитации. Граждане указанной категории за счет средств федерального бюджета обеспечивались специальными устройствами для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, электронными видеоувеличителями, лупами с подсветкой, медицинскими тонометрами с речевым выходом, а один из жителей округа, из Нягани, в июле получил в пользование-собаку-проводника с комплектом снаряжения.

По медицинскому профилю «Болезни глаза и его придаточного аппарата» югорчанам, имеющим инвалидность, и сопровождающим лицам выдано 68 санаторно-курортных путевок на общую сумму более 1,7 млн рублей, в том числе 34 путевки предназначались детям-инвалидам и их законным представителям. Лечение было организовано в санатории «Парус» (г.Анапа) и «Солнечный берег» (г. Геленджик).

Всего на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями различных категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году региональное отделение Фонда социального страхования РФ направит более 378,3 3 млн рублей и 76,6 млн рублей – на организацию санаторно-курортного лечения. 

Информация регионального отделения Фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Пт, 15/10/2021 - 09:47

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