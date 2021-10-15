В деревне Востыхой провели обряд «Проводы лебедя»

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12 октября с представителями среднеобских ханты и манси Любовью Кашлатовой, Людмилой Алфёровой и Никитой Партановым сотрудники окружного этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», солисты городского фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и общественность окружной столицы отправились на стойбище «Востыхой», где был проведён обряд среднеобских ханты и манси «Проводы лебедя».
На автобусе мы доехали до 98 километра автодороги в сторону города Нягани, а дальше около трёх километров шли до общины коренных малочисленных народов Севера «Востыхой» («Человек топкой земли»).
Нас встретила семья Слинкиных: глава семьи Сергей Фёдорович Слинкин, его сын Иван, который является председателем общины и дядя. Все они с матерью Галиной Григорьевной (в девичестве Тымановой) являются членами этой семейной общины.
По словам президента региональной общественной организации коренных народов «Спасение Югры», директора музея «Торум Маа» Людмилы Алфёровой, место для проведения обряда «Проводы лебедя» было выбрано неслучайно: «Во-первых, в исторических документах рассказывается, что некогда под деревней Ягуръях располагалось хантыйское поселение, где также проводился обряд «Проводы лебедя», я так думаю, что это и есть деревня Востыхой, а во-вторых, хозяйкой данной деревни является Галина Григорьевна, в девичестве Тыманова, чьи корни берут своё начало со Средней Оби, в поселениях Нижние Нарыкары и Мулигорт. Именно жители этих поселений в деревне Калтасьяны каждые семь лет проводят обряд поклонения Калтащ Ими, один из образов которой является лебедь. Эта птица для нас является священной. Сегодня мы проведём в Востыхое обряд «Проводы лебедя» и, возможно, что он будет проходить здесь чаще».
Главным знатоком в проведении данного обряда была представительница сразу двух народов ханты и манси из рода Лысковых или рода Шишки – хранителей священных ларцов Богини Калтащ Ими – Любовь Васильевна Кашлатова (Ендырева), её помощниками – Людмила Александровна Алфёрова (Проскурякова, среднеобская ханты) и Никита Калистратович Партанов (обской манси).
Л.В. Кашлатова – кандидат культурологических наук, более 25 лет занимается исследованием культуры среднеобских ханты и манси. Вот и сегодня она постаралась рассказать об особенностях проведения обряда проводы и встречи священной птицы лебедя на территории проживания среднеобских ханты, а это Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По мнению носителя культуры среднеобских ханты, «Проводы лебедя» – это ритуальное сакральное действо, которое проводят только хранители священного места Богини Калтащ Ими в деревне Калтасьяны Октябрьского района.
«Поскольку одним из орнитоморфных образов богини Калтащ Ими является лебедь, хозяева-хранители деревни Калтасьяны каждую весну проводили обряд, называемый «Встреча лебедя», а осенью устраивали ритуальное действие – «Проводы лебедя». Каждый обряд сопровождался жертвоприношением животного, которое устраивали мужчины. «Проводы лебедя» – это священный ритуальный обряд жителей деревни Калтасьяны, но сегодня мы его проведём здесь, т.к. по историческим источникам стало известно, что здесь он также проводился», – рассказала Любовь Васильевна Кашлатова.
Сегодня здесь, в Востыхое, мужчины принесли в жертву трёх петухов, которых затем сварили, женщины подготовили рыбу для ухи, стол постепенно заполнился различными яствами. Перед вкушением еды Любовь Васильевна произнесла молитвы, обращаясь к богине Калтащ Ими, затем каждая из женщин попросила покровительницу о семейном благополучии, здоровье и удаче.
Никита Калистратович, помолившись, зацепил на трёхпалую веточку кусочки жертвенного мяса и преподнёс берёзе – дереву Калтащ Ими. Здесь также продолжились молитвы.
Ритуальный обряд был обращён к покровительнице Калтащ Ими, дарующей нам жизнь. Солистки фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» исполнили песни, в которых также прозвучали молитвы о здравии и благополучии.
Хореограф Фаина Иштимирова (Костина) провела небольшой мастер-класс по исполнению традиционных танцев обских угров. После чего каждая женщина исполнила для Калтащ Ими свой танец.
Завершился ритуал общей молитвой и поклоном главной покровительнице, дарующей нам жизнь.
Благодарим хантыйскую семью Слинкиных за возможность проведения древнего обряда «Проводы лебедя» в их родовой деревеньке Востыхой.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Васы мӑнты тыӆӑщ 12-мит хӑтӆӑн Ас хӑнты нєӊӊӑн па ики, щит Любовь Кашлатова, Людмила Алфёрова па Никита Партанов пиӆа мўӊ, «Торум Маа» нємпи йис пурмӑсӑт ӆавӑӆты хот рәпатнекӑт, «Ёмвош ёх» ариты имет па вошӑӊ ёх, Востыхой ай кәртыя мӑнсўв. Щӑта «Хутӑӊ хурас» мӑӊ поры ӆэщӑтсы.
Мєт сыры мўӊ Нях вош пєлӑка кев ӛш хўват 98 вєрста хўваттыйн автобусӑн мӑнсўв. Еӆӆы хәӆум вєрста хўват Востыхой кәрт вәнты шәшсўв.
Тӑта мўӊев Слинкинӑт кәртӑӊ хоттєӆ ёх ещӑӆт єтсӑт, щит Сергей Фёдорович Слинкин, Иван ӆўв пухӆ па яйӆ. С.Ф. Слинкин Галина Григорьевна (эви опращнємӆ Тыманова) имеӆ пиӆа хўвн тӑта шуши мир община ӆэщӑтсӑӊӑн.
«Югра ӆыӆӊуптӑты» нємпи округ шуши мир оса тӑхи па «Торум Маа» музей кәща нє Людмила Алфёрова лупӑс, хуты нємасыя тӑм тӑхи пирисы: «Вантэ, йис нєпекӑтн хӑншман вәӆ, мӑтты ки, хўвн Ягуръях кәрт пўӊӑӆн ай хӑнты кәртые вәс, щӑта «Хутӑӊ хурас» мӑӊ поры вєрсы. Щӑӆта па тӑм тӑхи кәща нєӊа вәӆ Галина Григорьевна Тыманова, ӆўв ищи Ас мўв эвӑӆт, Ным Няръёх па Муликәртӊӑн эвӑӆт. Вантэ, ӆўв рәт кәртӑӆ ёх кашӑӊ ӆапӑт оӆ и пўш Кӑӆтащ кәртӑн Кӑӆтащ Аӊкия мӑӊ поры вєрӆӑт. Кӑӆтащ Аӊки хутӑӊ хурас тӑйӆ. Щит мўӊ пӑтэва мєт мӑӊ тухӆӑӊ вой. Тӑмхӑтӆ мўӊ веӆщи Востыхой кәртӑн «Хутӑӊ хурас» мӑӊ хӑр ӆэщӑтӆўв, мосӑӊ, еӆӆы ванкўтӆы щимӑщ мӑӊ хӑтӆ ӆэщӑтты питӆўв».
Любовь Васильевна Кашлатова эви опращнємӆ Лыскова вәс, ӆўв Ас хӑнты па вухаӆь мирӊӑн эвӑӆт, Муликәртӑӊ ими, щирн ӆўв рәтӆ Кӑӆтащ Аӊки мӑӊ ӆупас па ӆаращ ӆавӑӆман тӑйӆӑӆэ.
Тӑмхӑтӆ ӆўв «Хутӑӊ хурас» мӑӊ поры вєрӑс, ӆўвеӆа ищи Ас хӑнты нє Людмила Алфёрова (Проскурякова) па Ас вухаӆь хә Никита Партанов нётсӑӊӑн.
Л.В. Кашлатова – культурологической наукайт учёной имия вәӆ, 25 оӆ Ас хӑнты-вухаӆь мирӊӑн йис вәӆупсы оӆӑӊӑн уша вєрӆ. Тӑмхӑтӆ ӆўв ищи ӑктӑщум мойӊ ёха «Хутӑӊ хурас» мӑӊ поры оӆӑӊӑн путӑртӑс. Ёмвош округевн тәп Манстӑр район хуща щимӑщ мӑӊ хӑр ӆэщӑтӆы. Щит тәп Кӑӆтащ Аӊки м тӑхи ӆавӑӆман тӑйты рәт Кӑӆтащ кәртӑн ӆэщӑтӆы.
«Кӑӆтащ Аӊки хутӑӊ хурас тӑйӆ, щирн Кӑӆтащ кәртӑӊ мир кашӑӊ товийн мӑӊ хӑтӆ ӆэщӑтман хутӊӑт ӆавӑӆӆӑт, сўсн ищи щи тухӆӑӊ войт морты мўв мӑнты пурайн па м вәӆа поры вєрӆӑт. Щи пурайн икет м войт хурӆӑт, имет єпӆӑӊ ӆєтутӑт кавӑртӆӑт. Интӑм Востыхой кәртӑн «Хутӑӊ хурас» м поры вєрӆўв, вантэ, катра нєпекӑтн хӑншман, мӑтты ки хәнты тӑта ищи щи мӑӊ хӑтӆ ӆэщӑтсы», – Любовь Васильевна Кашлатова лупӑс.
Тӑмхӑтӆ тӑта икет хәӆум м щищкўрек хурсӑт, щӑӆта карты пўтн нюхи кавӑртсӑт. Имет мӑӆӑӊ хўӆӑт кавӑртсӑт. Айӆтыева пӑсанэв мӑвӑӊ-сурӑӊа йис. Мєт сыры Любовь Васильевна м ясӊӑт лупмаӆ пойкщӑс, щи пийн тыв юхтум имет, нєӊӑт ищи м нумӑсн пойк ясӊӑт лупсӑт. Муй оӆӑӊӑн пойкщӑсўв? Ӆәӆн вәӆупсэв еӆӆы ма ат мӑнӑс, няврємӆўв ма ат єнумсӑт, юӆн иса ма ат вәс, тумтака ат вәсўв.
Никита Калистратович пойкщумаӆ пийн хәӆум х нува щищкўрек нюхи эхтӑс па м сўмӑт юх пєӆы мӑнӑс. Щӑта пойк ясӑӊ лупмаӆ пийн щит нюхеӊ х нув сўмӑт пўӊӑӆн пунӑс.
Тыв ванумтум мир ищи тӑта пойкщӑсӑт.
Щи пийн мўӊ мӑӊ ӆєтут ӆєсўв. «Ёмвош ёх» имет щуняӊ вәӆупсы оӆӑӊӑн ар арисӑт. Фаина Иштимирова шуши мир якӑт якты вәнӆтыӆӑс, щи пийн кашӑӊ ими ӆўв якӆ якӑс.
Юхи хӑщум артӑн па пўш иха Каӆтащ Имия пойкщӑсўв.
Слинкинӑт хоттєӆ ёха вән пәмащипа лупӆўв, хуты ӆыв Востыхой кәртэӆн «Хутӑӊ хурас» мӑӊ поры вєрсўв.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей