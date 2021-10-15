Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам

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Выплата средств пенсионных накоплений - это уплаченные в пользу накопительной пенсии страховые взносы умерших граждан вкупе с доходом от размещения средств на финансовом рынке.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер, и первым шагом для получения этих средств является подача заявления о выплате СПН (далее – заявление).
Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через Пенсионный фонд, то заявления подаются правопреемниками в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства, и, соответственно, выплата СПН осуществляется через ПФР. Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых формировали СПН в ПФР, аккумулируются в ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате СПН правопреемникам. Выплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то заявления подаются правопреемниками в НПФ, и, соответственно, выплата СПН осуществляется через НПФ.
Необходимо помнить, что действующим законодательством ограничено время, в течение которого возможно заявить о себе как о правопреемнике: подача заявления должна быть осуществлена в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Однако, если 6-месячный срок пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке.
Информацию по выплате СПН умершего застрахованного лица правопреемникам можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также на интернет-сайте ПФР по адресу: www.pfr.gov.ru.
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Дубасова Алина Юрьевна