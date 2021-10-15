И прозвучал на Васюганье певучий хантыйский язык …

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16 сентября в посёлке Средний Васюган Каргасокского района Томской области в средней школе прошли литературные встречи Владимира Егоровича Енова – самобытного сказителя народа ханты, члена Союза писателей России из города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учащимися и учителями.
Отметим, что ещё 20 лет назад, в годы своей юности, писатель проживал на Васюганье в посёлке Новый Тевриз, где он долгое время работал учителем русского языка и литературы, обучал детей самых разных национальностей: русских, украинцев, поволжских немцев, турок-месхетинцев, татар и ханты.
Сегодня Владимир Егорович убедительно подчёркивает, что его учительский труд не пропал даром в те непростые 90-ые годы: учитель услышал немало добрых отзывов о своей работе, все его ученики уверенно шагают по жизни, а его хорошее владение русским литературным языком позволило в дальнейшем стать писателем народа ханты.
Сказитель провёл в средней школе сразу несколько литературных встреч. Сначала он встретился с учащимися и учителями 2, 3 и 4 классов, затем – 5, 6, 7 и 8 классов, а уже после с учениками старших 9, 10 и 11 классов. Впервые за многие десятилетия на Васюганье прозвучал певучий хантыйский язык. Владимир Енов прочитал некоторые свои литературные произведения на родном шурышкарском диалекте хантыйского языка с их авторским переводом на русский, затем рассказал слушателям сказки, сказания и предания народа ханты, над ними он трудился вплоть до настоящего времени.
По окончании выступления перед аудиторией прозвучало много различных вопросов в адрес писателя. Владимир Егорович с удовольствием отвечал на них и подчеркнул, что «в каждом деле нужно старательно трудиться, а ум, терпение и труд всегда приведут человека к поставленной им цели и дадут определённые результаты в этой жизни. Кроме того, будет много преград, но их надо научиться преодолевать, ведь каждый сам делает свою судьбу».
Чуть позже, 20 сентября, Владимир Енов провёл литературную встречу в Доме культуры посёлка Средний Васюган с его жителями на тему «Путь от простого рыбака до писателя». Во время этой встречи сказитель познакомил васюганцев с культурой и языком северных шурышкарских ханты, рассказал о необычных персонажах хантыйских мифологических сказок, сказаний, преданий, былей. Отметим, что все стихотворные произведения автор исполнял на хантыйском и русском языках. По окончании встречи васюганцы задавали гостю много вопросов. Затем писатель подчеркнул, что без периода жизни на Васюганье и работы здесь учителем русского языка и литературы он бы, наверное, не смог вступить на эту литературную тропу и стать сказителем народа ханты. И, конечно, сегодня он благодарен васюганской земле и её жителям, что когда-то здесь он тосковал по малой родине, по родному языку, культуре, что и положило начало его литературному творчеству, а затем в дальнейшем значительно повлияло на его жизнь.
Вениамин Енов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Тӑм ванӑн лыпӑт хойты тыӆӑщ 16-мит хӑтӑӆн Кўтуп Васюган кәртӑн Каргасокской районӑн Томской область мўвн ӑшколайн вәнӆтыйӆты няврємӑт пӑта Россия мўвев Союз писателят тӑхийн вәӆты моньщӑт хӑншты хә Владимир Егорович Енов литературной вәйтантупсэт тәса вєрӑс па мсыева ванӆтӑс.
Мосӆ лупты, муй щирн 20 оӆ мӑр юхӆы пеӆы, айшӑк хәя-воя вәӆмаӆ пурайн, Владимир Енов Васюган мўвн Новой Тевриз кәртӑн тӑӆаӊ 10 оӆ хоттєӆ ёхӆаӆ пиӆа вәс. Щи хўв тӑхийн ӆўв кўтуп ӑшколайн рәпата тӑйс па сыр-сыр мир няврємӑт, щит рўщӑт, украинцӑт, поволжской немцӑт, туркӑт-месхетинцӑт, хӑтанят па Васюган мўв хӑнтэт мсыева рўщ ясӑӊа па литературая вәнӆтӑс. Ӛхӑт ӑшкола етшуптӑты няврємӑт ӆўвеӆа кашӑӊ оӆн экзаменӑт мӑсӑт па арсыр тӑхета еӆӆы вәнӆтыйӆты ӆэщӑтыйӆсӑт. Щи вєрӑт оӆӑӊӑн Владимир Егорович тӑмиты путӑртӑс: «Ар мир няврємӑт пиӆа рәпитты мӑнєма щи 1990-мит оӆӑтн кєн хән вәс: тыӆӑщ вухӑн иса ӑн па мийӆясыюв, рўтьщӑты тыӆщӑт юкана мўӊ кашӑӊ ӆўӊ мӑр хўӆ веӆпӑсӆӑсўв, тови вўш эвӑӆт па иса сўс вәнты турн вєрсўв. Вантэ, щи оӆӑтн мкєм ар хотӑӊ войт єнмӑӆсўв. Щи тумпийн, мўӊева вәӆты хот, певӑӆты хот муй мисхотӑт омӑссўв. Щӑӆта мкєм вән картәпка хӑрӑт па мўв хӑрыйн єнумты ӆєтутӑт пиӆа вуӆкємӑсўв.
Ма щирємн, щи йис оӆӑт ищипа мӑнєма ар унтас вєрсӑт: тӑмхӑтӆ ма вәнӆтыӆум арсыр мир няврємӑт хуӆыева вәна йисӑт, ӆыв пәмащипа ясӑӊ ма рәпатам оӆӑӊӑн ищипа лупсӑт па тәп иса м щирн ин мӑнєм нәмӆӑт, ма па щи пухӑт муй эвет вәнӆтумєм унтасн тўӊщирӑӊа муй тәса рўщ ясӑӊӑн путрємӑты па хӑншты вәнӆтыйӆсум. Мосӑӊ, щимӑщ вєр пӑта тӑмхӑтӆ хӑнты моньщӑт хӑншты хәя еӆӆы вәӆупсємн йисум».
Мєт оӆӑӊӑн Владимир Енов кимит, хәӆмит па нӆмит классӑта ӊхты пухӑт па эвет пиӆа литературной вәйтантупсы ӆэщӑтӑс. Ӛхӑт ветмит, хәтмит, ӆапӑтмит па нивӑӆмит классӑтн вәнӆтыйӆты няврємӑт ищиты ӆўв пиӆа вәйтантыйӆсӑт. Мєт юхи хӑщум кўтн ртъяӊмит, яӊмит муй 11-мит класс няврємӑт пиӆа ӆўв вәйтантӑс па арсыр хурамӑӊ моньщӑт ӆывеӆа моньщӑс. Кашӑӊ вәйтантупсы пурайн Владимир Егорович мєт оӆӑӊӑн хӑнты ясӑӊӑн ӆўӊтарӑт ӆўӊтӑс, щӑӆта веӆщи рўщ ясӑӊа ӆывеӆ тўӊщирӑӊа тулмащтӑсӆэ, ӆәӆн айӆат пухӑтн-эветн ушӑӊа ат вєрсыйт.
Кўтуп Васюган кәртӑӊ ӑшколайн вәнӆтыйӆты няврємӑта шєӊк ущхуӆь па әмӑщ вәс, хуты путрӑт хӑншты хә ищи кўрумн ӆўв рәт ясӊӑӆ эвӑӆт рўщ ясӑӊа питӆ па арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн щи айкеӆӑт хурасӑӊа ӆэщӑтӑӆ.
Пухӑт па эвет мсыева иньщӑссӑт, муй щирн мєӊкӑт, ӆон вєрты имет, мишъёхӑт, йиӊк куӆят, вәртӑт па моньщ ёх хӑнты моньщӑтн вәӆӆӑт, муй хурасӑт ӆыв тӑйӆӑт па хутыса аӆ хӑннєхуятӑт пиӆа вәйтантӆӑт.
Итәх няврємӑт моньщӑт хӑншты хәев эвӑӆт нємасыя уша вєрсӑт, хуты писателя йиты рӑхӆ, муй щит пӑта вәӆупсы хўвӑтн вєрты иса мосмитӆ.
Владимир Енов кашӑӊ няврєм пиӆа путӑртӑс па лупӑс, хуты щит пӑта тӑмхӑтӆ пухӑта па эвета мсыева па вещката еӆӆы вәнӆтыйӆты мосӆ.
Мєт юхи хӑщум пурайн литературной вәйтантупсэта юхтыӆум айӆат хӑннєхуятӑта моньщӑт хӑншты хә путӑртӑс, муй щирн пухӑта муй па эвета ӑшколаеӆн вәнӆтӑты вєр тумпийн, ар щирн тәса рәпитты мосӆ. Вантэ, яма нәмӑсты па рәпитты хӑннєхә ван муй хўв кўтн ищи ӆўвеӆа мосты нумӑсн юхӑтӆа. Щи нумсӑӆ унтасн ӆўв айӆтыева еӆӆы вәӆупсы щирӑӆн ищипа м рәпата муй ӆўв сӑмӑӆа питты вєр ёшӊӑӆӑӆа павӑтӆ.
Тӑмиты Васюган мўвн вәӆты хӑнтэт па арсыр мир айӆат пухӑт па эвет хурасӑӊ хӑнты ясӑӊ хәӆӑнтсӑт па уша вєрсӑт. Ӆыв ясӊеӆ щирн, тӑмӑщ литературной вәйтантупсэт еӆӆы ищиты тўӊщирӑӊа ӆэщӑтты мосӆӑт!
Вениамин Енов
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