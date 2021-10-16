Социальный бизнес Югры поддержат грантами

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В Югре начался прием заявок на гранты для социальных предпринимателей.
Для бизнеса — это возможность привлечь дополнительное финансирование в создание нового или развитие уже существующего проекта.
Грантовые деньги можно направить на аренду или ремонт нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение оргтехники и оборудования, программное обеспечение и др.
Заявки принимают от предпринимателей, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом социального предприятия.
Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Получить поддержку можно при условии софинансирования, то есть предприниматель должен вложить в проект не менее 50 % своих средств.
Документы принимает Департамент экономического развития до 5 ноября 2021 года.
Получить консультацию и помощь в заполнении документов можно в Центре инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»: 8 (3467) 333 – 896; social@mb-ugra.ru
Источник: myopenugra.ru