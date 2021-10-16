В Югре расширены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

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15 октября правительством автономного округа принято решение о расширении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Соответствующий документ принят в ходе заседания правительства региона, которое провел первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Отметим, данное поручение департаменту социального развития и департаменту здравоохранения автономного округа дала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 14 сентября 2021 года.
«Учитывая запросы жителей автономного округа, считаю важным дополнить действующие меры поддержки отдельных категорий граждан. В частности, семей с детьми, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи за пределами автономного округа», - подчеркнула губернатор.
Граждане автономного округа и сопровождающие их лица с 1 ноября 2021 года в экстремальной жизненной ситуации смогут получать государственную поддержку в размере до 100 тысяч рублей на оплату проезда на территории РФ к месту:
получения высокотехнологичной медицинской помощи по направлению медицинской организации;
лечения ребенка, оплачиваемого за счет средств благотворительных фондов и организованного в учреждениях здравоохранения различных форм собственности.
Источник: admhmao.ru