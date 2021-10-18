11 проектов из Югры прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

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11 проектов из Югры прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

В России с 15 октября стартовало народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ. Это финальный этап премии, который позволит определить победителей. Всего в финал вышли 288 участников со всей России, в том числе из Югры –11 добровольцев и авторов проектов.

Автономный округ занял четвертое место по количеству финалистов в России, и первое – по Уральскому федеральному округу.

Трек «Бизнес»: проект «Объединяя поколения» акционерного общества «Самотлорнефтегаз»; проект «Креативное пространство «САД 61°69°» ООО «Газпромнефть-Хантос»; социальный проект нефтяной компании «Конданефть».

Трек «Медиа»: танцевальное шоу «Мама в танцах» Александра Бабушкина; в номинации «Сторителлинг» видео Оксаны Белогузовой, тексты Натальи Сметаниной и Анны Ковылянской.

Трек «Волонтеры и НКО»: технология «Алло, волонтер!» ресурсного центра по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере социальной защиты и социального обслуживания; проект «А мы к вам» Юлии Приходько; проект «Найти живым» Оксаны Сергиенко; проект «Вернуть домой» Алены Болкисевой.

Отметим, голосование будет длиться до 5 ноября включительно на платформе добро.рф. Поддержать югорских добровольцев можно по ссылке.

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который состоится в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 2-5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, международная премия #МЫВМЕСТЕ проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

Премия запущена в продолжение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в марте 2020 года. Организатором премии выступает платформа добро.рф, а ее оператором – ассоциация волонтёрских центров.

admhmao.ru

Пнд, 18/10/2021 - 17:36

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