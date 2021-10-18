Старт «Российский Севера»!

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Старт «Российский Севера»!

В период с 6 по 9 ноября 2021 года в г. Салехарде запланировано проведение Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север».

Форум является межнациональной коммуникационной площадкой для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечения активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества.

К участию в Форуме допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, приоритет при отборе участников отдается представителям коренных малочисленных народов.

Для прохождения отбора на Форум претендентам необходимо до 20 октября 2021 года зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке: myrosmol.ru (далее – АИС). Далее претендент через личный кабинет пользователя АИС на платформе grant.myrosmol.ru подает заявку на мероприятие «Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север».

В программе Форума запланировано проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов, участники конкурса получат возможность представить свои тематические проекты и претендовать на грант до 1 500 000 рублей.

Более подробная информация представлена в Положении о Форуме.            

Контактное лицо: Литвинова Татьяна Александровна, телефон 8(495)668-80-08 (доб. 4102).

kmns.admhmao.ru

Пнд, 18/10/2021 - 17:40

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