Старт «Российский Севера»!

- Русский
В период с 6 по 9 ноября 2021 года в г. Салехарде запланировано проведение Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север».
Форум является межнациональной коммуникационной площадкой для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечения активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества.
К участию в Форуме допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, приоритет при отборе участников отдается представителям коренных малочисленных народов.
Для прохождения отбора на Форум претендентам необходимо до 20 октября 2021 года зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке: myrosmol.ru (далее – АИС). Далее претендент через личный кабинет пользователя АИС на платформе grant.myrosmol.ru подает заявку на мероприятие «Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север».
В программе Форума запланировано проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов, участники конкурса получат возможность представить свои тематические проекты и претендовать на грант до 1 500 000 рублей.
Более подробная информация представлена в Положении о Форуме.
Контактное лицо: Литвинова Татьяна Александровна, телефон 8(495)668-80-08 (доб. 4102).
kmns.admhmao.ru