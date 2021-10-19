В Югре посещать учреждения досуга можно будет только по QR-коду

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В Югре посещать учреждения досуга можно будет только по QR-коду
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У югорчан будут проверять наличие QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста при входе в заведения общепита или другие учреждения. Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

Теперь при посещении учреждений культуры, спорта, досуга, и торговых центров при себе необходимо будет иметь индивидуальный QR-код, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание. Также поможет пройти и ПЦР-тест, правда он должен быть сделан не позднее 72 часов с момента предъявления. Такие меры введут в нескольких муниципалитетах уже с 25 октября, а по всей Югре система начнёт работать с 8 ноября.

«Названные и другие решения принимаются в условиях, когда нет единой позиции у общества по рассматриваемым вопросам. Более того, они в конфликте друг с другом. Например, одни говорят: «Не заставляйте нас носить маски», другие настаивают: «Введите локдаун». В Сургуте, например. Напомню, в округе действует режим повышенной готовности», - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

ТВ «Югра»

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Втр, 19/10/2021 - 09:47

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