В Югре посещать учреждения досуга можно будет только по QR-коду

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У югорчан будут проверять наличие QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста при входе в заведения общепита или другие учреждения. Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.
Теперь при посещении учреждений культуры, спорта, досуга, и торговых центров при себе необходимо будет иметь индивидуальный QR-код, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание. Также поможет пройти и ПЦР-тест, правда он должен быть сделан не позднее 72 часов с момента предъявления. Такие меры введут в нескольких муниципалитетах уже с 25 октября, а по всей Югре система начнёт работать с 8 ноября.
«Названные и другие решения принимаются в условиях, когда нет единой позиции у общества по рассматриваемым вопросам. Более того, они в конфликте друг с другом. Например, одни говорят: «Не заставляйте нас носить маски», другие настаивают: «Введите локдаун». В Сургуте, например. Напомню, в округе действует режим повышенной готовности», - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.
ТВ «Югра»