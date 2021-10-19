Югорчанам предлагают выбрать малые населенные пункты для подключения к 4G

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Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом 4G малые населенные пункты страны. Где появится связь в первую очередь – уже в 2022 году – решают жители регионов.
Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 18 лет. Заходи на сайт госуслуг vk.cc/c6TcE8, выбирай Югру и населенный пункт. Голосование продлится до 15 ноября.
В декабре на портале госуслуг опубликуют список из 2 000 населенных пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2022 году. Доступ к 4G получат не менее 10% от всех населенных пунктов региона с численностью жителей от 100 до 500 человек, необеспеченных подключением к сети.