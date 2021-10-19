Ушёл из жизни Василий Аксёнов

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Ушёл из жизни Василий Аксёнов

На 89 году жизни не стало Василия Кузьмича Аксёнова – представителя среднеобских ханты, знатока хантыйского и мансийского языков, фольклора обских угров, автора личных песен, виртуозного исполнителя традиционных наигрышей на нарсъюхе.

Он родился 6 сентября 1933 года в семье Кузьмы Кузьмича Аксёнова, который в числе первых встал на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков и погиб в неравном бою. Василию в одночасье пришлось заменить отца, поэтому об учёбе пришлось забыть, он рано начал трудиться. Рос в традиционной семье и с малых лет освоил традиционные ремёсла. Василий Кузьмич был искусным мастером по дереву, из-под его умелых рук выходили традиционные музыкальные инструменты, орудия лова, лодки-калданки и др.

Как прекрасного исполнителя традиционной музыки его часто приглашали для выступлений в города и села Югры.

Последние годы он проживал в Игриме, а несколько лет назад переехал в окружную столицу к дочери Ираиде. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал вести активный образ жизни, передавал свои знания, умения и навыки молодому поколению югорчан. Ещё несколько месяцев назад в Окружном Доме народного творчества Василий Кузьмич проводил мастер-класс по игре на традиционных инструментах обских угров.

Журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражают глубокие соболезнования семье Аксёновых. Василий Кузьмич навсегда останется в нашей памяти светлым, добрым и отзывчивым человеком.  

Втр, 19/10/2021 - 12:27

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