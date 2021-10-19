Венгерского учёного запечатлели на холсте

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Чилла Хорват из Венгрии написала нам письмо, где она знакомит нас с неожиданной картиной и художником-авангардистом, музыкантом Бела Мариаш.
В Венгрии он больше известен не только как художник, но и как писатель и музыкант. Бела Мариаш лидер музыкальной группы «Tudosok», что в переводе означает «учёные», и представляется там по псевдониму Доктор Мариаш.
По национальности он венгр, но родился он не в Венгрии, а в венгерском обществе бывшей Югославии, там учился фольклористом-музыковедом. В процессе обучения так сильно проникся к культурам малочисленных народов и с уважением относится к ним. Сейчас Бела Мариаш живёт в Будапеште, занимается писательской и музыкальной деятельностью, но в тоже время пишет картины.
Его искусство своеобразное, он рисует в стиле дадаизм и авангард, у него регулярно организовываются выставки не только в странах Европы, но и в США и Китае. Несколько его картин вы можете посмотреть здесь: http://drmarias.hu/muteremben/festmenyek/.
Одна выставка состоялась даже в Москве: https://www.zvuki.ru/R/P/12889/.
Увидев творчество Бела Мариаша, Чилла подумала о венгерском учёном прошлого века Бернате Мункачи (13.03. 1860 – 21.09.1937). В своём времени он тоже был очень оригинальным, авангардным человеком. Хотя он был довольно известным исследователем в Венгрии, так вышло, что никто никогда не рисовал про него картину, даже фотографий мало, в его честь не назвали ни улицу, ни учреждение, он не имел премии. Тогда Чилла обратилась с просьбой к Бела Мариашу, сможет ли он нарисовать портрет Берната Мункачи.
Как признаётся она, Мункачи, по сравнению с другими учёными того времени, сильно уважал своих учителей по иностранным языкам, в том числе и мансийских коллег, которые помогали ему в исследовании языка и культуры.
Поэтому Чилла пожелала, чтобы на картине видны были бы не только венгерский учёный, но и его главные мансийские информанты-помощники. Таких у него было двое: вдова-манси Татьяна Алексеевна Сотина, и молодой человек-манси Митрий Есимович Костин. Поскольку с портретом Мункачи осталась одна единственная фотография, а о его информантах манси - ни одной, то для их изображения Чилла отправила художнику несколько из своих фотографий современных уважаемых манси, которых снимала в Ханты-Мансийске.
Бела Мариаш вскоре отозвался на просьбу и написал ей: "Поскольку искусство поднимает, перемещает, возвышает, я думал, что перенесу этих трёх людей из реальности их мира в третий. Не в Сибирь, а в тёплый, безоблачный, на первый взгляд беззаботный райский мир, где культура, искусство, вдохновение, радость воспринимается как должное, она грохочет, разрастается и вечна.
Поэтому я бы высадил профессора и двух его мансийских коллег на острове Гогена, в
мире образа, озаглавленного картиной «День богов», с необходимыми изменениями».
Так Бела Мариаш решил взять в основу картину Гогена "День божества", чтобы Мункачи и его коллеги были нарисованы в вечном мире и благе сохранения культуры.
Само название импрессионисткой картины переводится так: "Венгерский языковед Бернат Мункачи и его коллеги после хорошей работы в Сибири отправляются в поездку на Таити, чтобы представить результаты своих исследований в студии Гогена".
Вот так в необычном форме и стирании временного промежутка и пространства подано новое направление художественного стиля. Надеюсь, вы тоже приятно удивлены картине и творчеству современного художника. Картина передана заказчику в руки. Чилла также посещает могилу Бернат Мункачи, в прошлом году она принесла венгерскому учёному венок с надписью на мансийском языке, в этом году венок от финских коллег.
Мы благодарим венгерских собратьев и поздравляем всех с неделей празднования финно-угорских народов.
Тамара Мерова
!ГРАНТ!