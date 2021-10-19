В 2022 году пособия по уходу за ребёнком увеличатся

- Русский
Согласно данным, представленным в заключении Счётной палаты РФ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», в новом 2022 году в России вырастут пособия по уходу за первым ребёнком.
В сегодняшний день минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 7 083 рубля, максимальный – 29 600 руб. А вот с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком увеличится на 5,8 %, с 7 083 рублей до 7 494 рублей. Сумма максимальной выплаты возрастёт до 31 282 рублей.
Всего же на эти цели планируется выделить 169,5 миллиарда рублей.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребёнка, размер которого в настоящее время составляет 18 886 рублей. Оно также увеличится на 5,8 % и составит 19 981 рубль. В следующем году увеличится и размер материнского капитала. Предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей, на второго – 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого.
Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году также возрастут и, достигнут 132,8 миллиардов рублей. Сейчас минимальный размер выплаты при родах составляет 58 878 рублей, при осложнённых родах – 65 607 рублей. Максимальный размер выплат составляет 379 743 рубля. При многоплодной беременности пособия составляют 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается в размере 40 % среднего заработка застрахованного лица. При этом оно должно быть не ниже и не выше установленных минимальных и максимальных уровней.
Новость подготовила: Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей