УЗНАЙ РОССИЮ: при поддержке членов ОПРФ будут проведены конкурс, викторины и онлайн-концерт

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Члены Общественной палаты Российской Федерации объявили всероссийский конкурс на лучшего медиаволонтёра в сфере культуры, а также приглашают всех желающих принять участие в краеведческих викторинах и онлайн-концерте, посвященных достопримечательностям пяти неповторимых регионов России.
Разыскивается лучший медиаволонтёр
О старте конкурса проинформировал заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.
- Главная задача конкурса – поощрить деятельность работников образования и культуры, журналистов, общественников - краеведов, исследователей и хранителей культурного наследия регионов России, привлечь внимание к огромной работе, которую они делают, рассказать об их проектах, создать условия для тиражирования лучших практик и обмена опытом, – отметил Л. Шафиров. – Общественное внимание таким практикам необходимо, а экспертная поддержка поможет им «вырасти» до полноценных туристических продуктов, которые помогут широкому кругу жителей России и зарубежья открыть для себя неизвестную Россию.
В конкурсе УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр – четыре номинации. Первая – для авторов видеороликов. Видеоэкскурсии должны представлять собой яркий, увлекательный и достоверный рассказ об объекте культуры, культурном событии, природном объекте или выдающемся земляке – гении места.
Во второй номинации принимаются авторские туристические маршруты и концепции продвижения достопримечательностей и брендов.
Третья номинация – для авторов газетных и интернет-публикаций, радио-и телерепортажей, энциклопедических статей и тех, кто использует для продвижения достопримечательностей картографические ресурсы.
В четвёртой номинации принимаются творческие работы о достопримечательностях регионов России – видеоролики, авторские туристические маршруты и публикации в СМИ и электронных ресурсах – на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском языках.
Конкурсные работы принимаются до 30 декабря 2021 года.
Регион, жителями которого будет представлено наибольшее количество конкурсных работ, будет удостоен памятного знака «Регион – лидер медиаволонтёрства в сфере культуры».
УЗНАЙ РОССИЮ. Пять неповторимых регионов
Для информационных волонтёров, которые решат посвятить свои конкурсные работы объектам культурного наследия и достопримечательностям, расположенным на территории Иркутской, Липецкой, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Якутия предусмотрены дополнительные призы в рамках региональных номинаций.
Пять неповторимых регионов России объединила пилотная программа, реализуемая при поддержке общественного движения Волонтёры культуры и Российского фонда культуры.
Представить конкурсную работу в региональных спецноминациях можно до 15 октября 2021 года.
Кроме того, в рамках пилотной программы будут проведены мероприятия, благодаря которым у россиян и иностранцев появится возможность узнать об этих регионах больше, а у их жителей – рассказать всему миру о дорогих сердцу достопримечательностях малой Родины.
Принять участие в мероприятиях, которые будут проводиться в прямом эфире на Youtube-канале проекта «Узнай Россию» (https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg) приглашаются все желающие.
С 1 по 10 октября 2021 года будет проведена краеведческая декада – серия онлайн-викторин о достопримечательностях регионов России (Положение – по ссылке https://disk.yandex.ru/d/kgvjfpM8WtaPCA) с общим призовым фондом 55 000 рублей.
А 13 октября 2021 года всех любителей музыки соберет онлайн-концерт «Узнай Россию. Пять неповторимых регионов».
Кроме того, в рамках программы для добровольцев из этих регионов организовано бесплатное онлайн-обучение в Школе информационных волонтёров в сфере культуры.
О проекте УЗНАЙ РОССИЮ
Проект УЗНАЙ РОССИЮ реализуется с 2013 года.
В рамках проекта проводятся конкурсы энциклопедических статей, посвященных достопримечательностям регионов России, ее территорий-побратимов. Благодаря участникам проекта Узнай Россию во всемирном интернет-пространстве уже появилось более 50 000 энциклопедических статей и более 100 000 изображений.
Волонтёры проекта принимают участие в творческих конкурсах (https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038), экспертных онлайн-сессиях (https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56537), литературных викторинах(https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57550), онлайн-концертах (https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243), рассказывают о достопримечательностях малой Родины на универсальном языке музыки. В соавторстве с известным музыкантом, чемпионом мира по аккордеону Александром Поелуевым было создано музыкальное посвящение А.П. Чехову и П.И. Чайковскому (подробнее https://www.oprf.ru/news/7-maya-den-rozdeniya-petra-caikovskogo/). Женским образам в произведениях писателей и поэтов, связанных с Донским краем, был посвящен музыкальный видеоклип на музыку
А. Архиповского «Золушка» (https://youtu.be/Yc_LJjZ7qu4 ). В музыкальное путешествие на Родину нобелевского лауреата Михаила Шолохова пригласил «Сказ о Тихом Доне» ( https://youtu.be/gb9N3LZut-w ).
В 2019 году волонтёры культуры из 25 регионов России и 18 зарубежных стран побывали в Ростовской области, ознакомились с достопримечательностями, встретились с хранителями культурного наследия региона (https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50991).
Всего в проекте #Узнай Россию, цель которого – объединить россиян и иностранцев, интересующихся русской культурной, приняли участие более семи тысяч человек.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр» https://disk.yandex.ru/d/_5F9cjCs1sLZyA