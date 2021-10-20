УЗНАЙ РОССИЮ: при поддержке членов ОПРФ будут проведены конкурс, викторины и онлайн-концерт

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УЗНАЙ РОССИЮ: при поддержке членов ОПРФ будут проведены конкурс, викторины и онлайн-концерт

Члены Общественной палаты Российской Федерации объявили всероссийский конкурс на лучшего медиаволонтёра в сфере культуры, а также приглашают всех желающих принять участие в краеведческих викторинах и онлайн-концерте, посвященных достопримечательностям пяти неповторимых регионов России.

Разыскивается лучший медиаволонтёр

О старте конкурса проинформировал заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.

- Главная задача конкурса – поощрить деятельность работников образования и культуры, журналистов, общественников - краеведов, исследователей и хранителей культурного наследия регионов России, привлечь внимание к огромной работе, которую они делают, рассказать об их проектах, создать условия для тиражирования лучших практик и обмена опытом, отметил Л. Шафиров. Общественное внимание таким практикам необходимо, а экспертная поддержка поможет им «вырасти» до полноценных туристических продуктов, которые помогут широкому кругу жителей России и зарубежья открыть для себя неизвестную Россию.

В конкурсе УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр четыре номинации. Первая – для авторов видеороликов. Видеоэкскурсии должны представлять собой яркий, увлекательный и достоверный рассказ об объекте культуры, культурном событии, природном объекте или выдающемся земляке – гении места.

Во второй номинации принимаются авторские туристические маршруты и концепции продвижения достопримечательностей и брендов.

Третья номинация – для авторов газетных и интернет-публикаций, радио-и телерепортажей, энциклопедических статей и тех, кто использует для продвижения достопримечательностей картографические ресурсы.

В четвёртой номинации принимаются творческие работы о достопримечательностях регионов России – видеоролики, авторские туристические маршруты и публикации в СМИ и электронных ресурсах на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском языках.

Конкурсные работы принимаются до 30 декабря 2021 года.

Регион, жителями которого будет представлено наибольшее количество конкурсных работ, будет удостоен памятного знака «Регион – лидер медиаволонтёрства в сфере культуры».

УЗНАЙ РОССИЮ. Пять неповторимых регионов

Для информационных волонтёров, которые решат посвятить свои конкурсные работы объектам культурного наследия и достопримечательностям, расположенным на территории Иркутской, Липецкой, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Якутия предусмотрены дополнительные призы в рамках региональных номинаций.

Пять неповторимых регионов России объединила пилотная программа, реализуемая при поддержке общественного движения Волонтёры культуры и Российского фонда культуры.

Представить конкурсную работу в региональных спецноминациях можно до 15 октября 2021 года.

Кроме того, в рамках пилотной программы будут проведены мероприятия, благодаря которым у россиян и иностранцев появится возможность узнать об этих регионах больше, а у их жителей – рассказать всему миру о дорогих сердцу достопримечательностях малой Родины.

Принять участие в мероприятиях, которые будут проводиться в прямом эфире на Youtube-канале проекта «Узнай Россию» (https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg) приглашаются все желающие.

 С 1 по 10 октября 2021 года будет проведена краеведческая декада – серия онлайн-викторин о достопримечательностях регионов России (Положение – по ссылке https://disk.yandex.ru/d/kgvjfpM8WtaPCA) с общим призовым фондом 55 000 рублей. 

А 13 октября 2021 года всех любителей музыки соберет онлайн-концерт «Узнай Россию. Пять неповторимых регионов».

Кроме того, в рамках программы для добровольцев из этих регионов организовано бесплатное онлайн-обучение в Школе информационных волонтёров в сфере культуры. 

О проекте УЗНАЙ РОССИЮ

Проект УЗНАЙ РОССИЮ реализуется с 2013 года.

В рамках проекта проводятся конкурсы энциклопедических статей, посвященных достопримечательностям регионов России, ее территорий-побратимов. Благодаря участникам проекта Узнай Россию во всемирном интернет-пространстве уже появилось более 50 000 энциклопедических статей и более 100 000 изображений.

Волонтёры проекта принимают участие в творческих конкурсах  (https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038), экспертных онлайн-сессиях (https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56537), литературных викторинах(https://old.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57550), онлайн-концертах (https://old.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243), рассказывают о достопримечательностях малой Родины на универсальном языке музыки. В соавторстве с известным музыкантом, чемпионом мира по аккордеону Александром Поелуевым было создано музыкальное посвящение А.П. Чехову и П.И. Чайковскому (подробнее  https://www.oprf.ru/news/7-maya-den-rozdeniya-petra-caikovskogo/). Женским образам в произведениях писателей и поэтов, связанных с Донским краем, был посвящен музыкальный видеоклип на музыку
А. Архиповского «Золушка» (https://youtu.be/Yc_LJjZ7qu4 ). В музыкальное путешествие на Родину нобелевского лауреата Михаила Шолохова пригласил «Сказ о Тихом Доне» ( https://youtu.be/gb9N3LZut-w ).

В  2019 году волонтёры культуры из 25 регионов России и 18 зарубежных стран побывали в Ростовской области, ознакомились с достопримечательностями, встретились с хранителями культурного наследия региона (https://old.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50991).

Всего в проекте #Узнай Россию, цель которого – объединить россиян и иностранцев, интересующихся русской культурной, приняли участие более семи тысяч человек.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтёр» https://disk.yandex.ru/d/_5F9cjCs1sLZyA

Ср, 20/10/2021 - 10:24

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